Delsa Solórzano pidió a la Plataforma Unitaria método y fecha para las primarias

La presidente del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, pidió este martes a la Plataforma Unitaria aclarar cuál será el método y la fecha de las elecciones primarias, durante el inicio de una gira por el estado Nueva Esparta.

“La gente tiene derecho a saber cuándo va a escoger a la persona que va a ser la abanderada de la oposición”, reiteró, agregando que en el caso de Encuentro Ciudadano más que escoger al abanderado “queremos al candidato que se encargará de luchar para que haya elecciones”.

“Nosotros estamos exigiendo fecha y lo exigimos, no en público, porque yo no soy político de escritorio ni de la que habla aquí para no hablar allá, nosotros en el partido estamos exigiendo a la plataforma fecha, que se pongan de acuerdo”, recordando que además, hace más de tres meses, presentó la propuesta de la doble vuelta.

Solórzano agregó que espera que la propuesta sea debatida. “Hoy somos muchos candidatos, si somos tantos, yo quiero que me digan cómo se respeta la voluntad de la gente con transparencia, cómo garantizamos que el candidato o la candidata que resulte seleccionada tenga la suficiente robustez y apoyo popular si no vamos a dos vueltas. Aquí tiene que elegir la gente, porque eso del consenso y los dedazos no funciona”.

Dijo que para que la gente pueda elegir en un “mar de candidatos”, al menos que el candidato resulte ganador en primera vuelta con 10 puntos de diferencia, “no hay nada que dudar, pero si sacamos 10 o 15 % cada uno, la única forma es con dos vueltas”.

-Esta es una propuesta nuestra, hemos escuchado que algunos factores se han sumado, cosa que nos complace, pero que esperamos que finalmente la Plataforma Unitaria discuta un método y lo haga público.

Solórzano inició una gira por el estado Nueva Esparta con actividades que incluye asamblea de ciudadanos en varios municipios y encuentros con gremios y sindicatos.

