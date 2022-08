VIRAL: Su foto se volvió un meme y explicó la verdad sobre el momento icónico

Posteado en: Curiosidades, Titulares

La estudiante universitaria argentina que aparece en el meme ‘Chica explicando’ finalmente reveló cómo surgió la foto viral.

Por Adry Torres / Daily Mail

Traducción libre del inglés al castellano por lapatilla.com

El hilarante meme muestra a Denise Sánchez aparentemente gritando al oído de su exnovio mientras su brazo se extendía hacia adelante durante un festival junto a la playa en la ciudad de Claromecó, en Buenos Aires, en febrero de 2019.

La joven de 21 años le dijo a DailyMail.com que su novio estaba realmente cansado porque se estaba haciendo tarde y que en realidad estaba cantando una canción cuando una chica parada frente a ellos posó para una foto que, sin saberlo, publicaron.

‘Recuerdo que lo subió a Twitter . Ella dijo: ‘Qué decepción. Estropearon la foto porque esos dos niños estaban atrás con esa cara”, dijo Sánchez durante una entrevista telefónica el lunes. “Se estaba riendo porque salimos en la parte de atrás de la foto y ella salió bonita, pero no pudo publicarla porque estábamos en ella”.

La estudiante de nutrición vio por primera vez que la notoria imagen se usaba como un meme en la cuenta de Instagram de una nutricionista que ella sigue.

‘Ahí me di cuenta de cómo se estaba viralizando y empezaron a subirlo muchas páginas de memes de Argentina’, dijo Sánchez.

La foto apareció principalmente en memes producidos por usuarios de redes sociales de habla hispana, según la base de datos de memes Know Your Meme.

La imagen explotó finalmente en las redes sociales de Estados Unidos la semana pasada.

Por ahora, Sánchez se lo está tomando con calma, ya que se ha convertido en el centro del hilarante meme mundial. Incluso admite que todavía tiene que subtitular la imagen para usarla en sus propias plataformas de redes sociales.

‘La verdad es que me lo tomo todo con mucha calma y mucha gracia’, dijo. No me importa que me expongan porque soy bastante extrovertida. Así que no estoy avergonzado. El contexto en el que lo pusieron me hizo reír mucho.’