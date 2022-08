Una guía de inicio a “House of the Dragon” si no has visto “Game of Thrones”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Como guía de inicio a House of the Dragon, este apartado se centra en la Danza de los dragones, la mayor guerra civil que sufrió la dinastía Targaryen en toda su historia y las cuestiones más importantes de este famoso conflicto en el que estará basada la serie. Esta representa un periodo complejo que necesita ser explicado si no tienes conocimiento de base o no has visto Game of Thrones. ¿Qué es la Danza de los dragones? ¿Quiénes participaron en ella? y ¿Por qué estalló la guerra? Aquí encontrarás las respuestas que necesitas para poder ver la serie sin pérdida alguna.

Por Infobae

¿Qué es la danza de los dragones?

La Danza de los dragones fue una guerra de sucesión entre dos medio hermanos que ansiaban el trono de su padre, el rey Viserys I Targaryen. Por un lado estaría Rhaenyra, hija del monarca, a la que tuvo con su primera esposa. Y por otro lado está Aegon II, el hijo mayor del monarca con su segunda esposa. Las luchas se prolongarían desde el año 129 D.C. al 131 después de la conquista. Sin embargo, para explicar cómo pudo ser un conflicto de tal magnitud, debemos remontarnos varias décadas antes de que comenzaran las luchas entre jinetes y dragones, espadas y lanzas, y por último, entre sangre y fuego.

Todo comenzó con Aegon I, quien fue coronado como el primer rey de los siete reinos en el año I después de la conquista. A su muerte, el trono pasó a su hijo Aenys I (37 D.C) y a la muerte de este, su medio hermano Maegor I obtendría el poder (42 D.C.). No obstante, tras la repentina muerte de Maegor I, el poder pasaría a uno de los hijos de Aenys I, llamado Jaehaerys I (48 D.C), el que sería conocido posteriormente como el Conciliador, el mejor rey habido jamás.

Haciendo énfasis en los verdaderos problemas dinásticos, estos llegarían durante el reinado del viejo rey Jaehaerys I en el año 92 después de la conquista, donde una desgracia asolaría a la casa Targaryen, puesto que el rey tuvo que perder a uno de sus hijos, Aemon Targaryen. Esto, provocaría el caos perfecto para que comenzara la mayor guerra civil entre los Targaryen: la danza de los dragones.

Después de un tiempo, ahora nos centramos en tres de los hijos de Jaehaerys I. En primer lugar estaría el fallecido Aemon Targaryen, quien tuvo a una hija llamada Rhaenys. Por otro lado estaría el menor de Aemon llamado Baelon, quien se casó con su hermana y de cuya unión nacieron los reconocidos Viserys I y Daemon Targaryen. A partir de allí surgió el gran problema, puesto que debería decidirse quién sería nombrado como nuevo rey o princesa de Rocadragón, el cual sería el heredero al Trono de hierro. Por lo tanto, la elección se centró en dos personas: Rhaenys y el tío de ella, el príncipe Veillon. Al final, se nombró a Veillon como sucesor, pasando por alto a la princesa Rhaenys, solo por el hecho de ser mujer. Con esto se conoce por primera vez la ley sálica o sucesión agnática, aquella por la cual las mujeres no tienen permiso para suceder la corona, así como tampoco para transmitir los derechos de sucesión a sus descendientes.

Fue lo anterior lo que comenzó a originar aquellos vientos que décadas después germinarían en la tempestad más cruel, llamada la Danza de los dragones.

¿Quiénes participaron?

En esta se encontraban dos bandos, por supuesto oponentes, los verdes y los negros. En este tiempo, el recién coronado rey Viserys I tuvo tres hijos con su primera esposa, pero solo uno de ellos sobrevivió a la adultez, la princesa Rhaenyra Targaryen, quien fue criada por el rey para ser su heredera. Sin embargo, Viserys I entró en disputa con su hermano Daemon por ver quién sería el heredero, lo que llevó a que en el año 105 D.C se presentara a Rhaenyra como princesa de Rocadragón, y por lo tanto, heredera al Trono de hierro, sentando un precedente nunca antes visto en la historia.

Sin embargo, nada sucedió como debería, pues se creó una fuerte rivalidad entre Rhaenyra y la nueva esposa del rey, lo que llevó a conformar los dos bandos. Los verdes eran los que estaban a favor de la nueva esposa de Viserys I y los negros, los que apoyarían a Rhaenyra.

Para finalizar, la pregunta es, ¿por qué estalló el conflicto? Todo fue debido a que después de tantos acontecimientos antagónicos entre la familia, traiciones y más, incluyendo la muerte de Viserys I, se coronó como sucesor a uno de los hijos del rey con su nueva esposa llamado Aegon II y no a Rhaenyra, como mandaba el monarca. Esto, apoyándose en tres argumentos.

El primero, que si Rhaenyra llegase al trono, quien estaría gobernando sería realmente su esposo el príncipe Daemon Targaryen, aludiendo a que este acabaría con la vida de la reina y la de sus hijos. La segunda sería porque el Trono de hierro no se hereda, se conquista; ya sea con la fuerza de las armas o con la astucia. Y el derecho de conquista es mayor que cualquier otro. Y la tercera, es la cuestión de la sucesión que había acontecido, pues no existían precedentes donde una mujer hubiese sido elegido reina por encima de un heredero varón. Y eso es algo que Rhaenyra Targaryen no estaba dispuesta a permitir.