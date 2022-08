House of the Dragon tuvo el estreno de mayor audiencia en la historia: ¿cuánta gente la vio?

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

House of the Dragon atrajo a 9,99 millones de espectadores en HBO y HBO Max después de estrenarse con un episodio el domingo, según Warner Bros. Discovery. Este recuento de audiencia incluye transmisiones lineales, así como transmisiones de HBO Max durante la noche de estreno.

Por Clarin

HBO dice que House of the Dragon atrajo a la audiencia más grande en la historia del canal de televisión paga, incluido el contenido que debutó antes de la era de la transmisión, así como los programas de HBO que se estrenaron desde entonces en las plataformas digitales desaparecidas HBO Now y HBO Go, así como su sucesor HBO Max.

Game of Thrones se ha mantenido como el mayor éxito de HBO de todos los tiempos desde que concluyó en 2019, y como su serie precuela, House of the Dragon es posiblemente el proyecto que ha obtenido la mayor cantidad de marketing y fanfarria de la cadena desde entonces.

Como resultado, el estreno de la serie Heirs of the Dragons superó al estreno de Game of Thrones, que atrajo a 4,2 millones de espectadores en 2011. Y aunque quizás sea injusto comparar House of the Dragon con los logros de su predecesora: Game of Thrones fue visto por un récord de 17,9 millones de personas con el estreno de su octava y última temporada; hay otra serie de HBO más reciente que vale la pena incluir en la conversación.

Euphoria, de Sam Levinson, no sólo es el programa más grande de HBO de 2022 hasta el momento: se convirtió en la segunda serie más vista de la cadena de todos los tiempos después de Game of Thrones en febrero gracias a la ejecución de su segunda temporada.

