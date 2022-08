Los “idiotas del Darién” y la “quema” de periodistas: Esteban Trapiello indigna a los venezolanos (Video)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El empresario abiertamente chavista Esteban Trapiello, presidente del canal TLT, insultó a los migrantes venezolanos que se adentran en el Tapón del Darién al llamarlos “idiotas”.

“¡Lo hacen por idiotas, ¡por idiotas!”, dijo Trapiello en el podcast Par de Calvos que conducen Vladimir Villegas y Pedro Carvajalino.

Aseguró que la diáspora venezolana responde a una campaña de manipulación de la oposición y los medios de comunicación venezolanos.

No cree que el Holocausto haya ocurrido

Por otra parte, Trapiello negó el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Y declaró que quisiera reunirse con Adolfo Hitler.

Le preguntaron con quién quisiera conversar «si tuvieras la oportunidad de almorzar en el más allá con un personaje como Fidel Castro o un personaje como Hitler». A lo que respondió que lo haría con ambos.

“A Hitler para preguntarle por qué no terminó todo lo que quería hace. Él no terminó lo que iba a hacer, no sé lo que iba a hacer”, dijo.

Y continuó: “Yo no estaba, entonces yo no puedo creerme el cuento del Holocausto. Cada quien cuenta su historia, y yo no estaba en esa historia. Yo veo películas, y como las películas son de Hollywood que me dicen de una manera la historia, la historia depende de quien la cuenta».

Con información de elnacional.com

Chavismo en 2 minutos: pic.twitter.com/sOG5V38v5v — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) August 22, 2022

