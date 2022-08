Qué no hacer cuando se utiliza una red de Wifi pública

Posteado en: Tecnología, Titulares

Es importante que los usuarios no cometan errores comunes en redes públicas, pues los datos personales podrían llegar a un pirata informático.

Por infobae.com

Como se sabe, las redes inalámbricas tienen un papel muy importante en el día a día. Es una realidad que cada vez se utiliza más el Wifia para todas las conexiones. Hace unos años era normal navegar desde el ordenador conectado por cable. Esto ha cambiado, en parte gracias al auge de los dispositivos móviles.

Infobae explica por qué son un peligro las redes públicas y qué es lo que no se debe hacer con un Wifi público.

5 cosas que no se deben hacer en una red pública

Las redes públicas están presentes en todas partes. Se puede encontrar una en un centro comercial, estación de tren, aeropuerto, parques, etc.

Ahora bien, no se sabe realmente quién puede estar detrás de esa red, si es legítima o no, si puede tener vulnerabilidades. Podría ser aprovechada por un atacante cibernético para robar datos personales, para observar todo lo que uno hace. Es importante que se tenga esto en cuenta y así no se cometan errores.

1. Enviar información sensible

Algo básico a la hora de conectarse a una red Wifi pública, ya sea abierta o no, es no enviar información sensible.

Por ejemplo, no enviar un correo electrónico que pueda contener datos importantes, no subir archivos confidenciales a la red, no rellenar formularios donde aparezcan nuestros datos personales, etc.

A través de una red pública un posible atacante podría recopilar todos estos datos que se envían. Podría estar al acecho para que la información que se envíe a la red pase por sus dominios.

2. No iniciar sesión

Por supuesto algo que se debe evitar es iniciar sesión. Y es que ;a información que se envía puede ser interceptada. Esto incluye lógicamente las credenciales y contraseñas a la hora de iniciar sesión en cualquier servicio o plataforma.

Un consejo que brinda Infobae es evitar iniciar sesión en este tipo de redes, mucho menos si se hace sin protección.

3. Realizar pagos

Otra cuestión importante y que se debe tener en cuenta es la de evitar realizar pagos. Cualquier transacción puede ser insegura si se está conectados en un Wifi público.

Los datos de la tarjeta, la información que se envía, podrían estar comprometidos.

4. Entrar sin antivirus

Siempre hay que navegar por la red con herramientas de seguridad. Sin embargo, esto se hace aún más necesario cuando se entra en una red Wifi pública. Nunca hay que acceder sin la protección adecuada y aquí un buen antivirus se vuelve esencial.

Se puede contar con programas de seguridad para todo tipo de sistemas y dispositivos. Es algo que hay que tener siempre en cuenta.

5. Entrar en páginas sin cifrar

Por último, algo que hay que evitar pero que no siempre ocurre, es entrar en páginas sin cifrar. Esto se refiere a las webs HTTP.

Lo que se envía o recibe no va cifrado en este tipo de sitios y si se está en una red inalámbrica pública podría ser interceptado por los piratas informáticos.

Utilizar un servicio VPN para navegar de forma segura

El uso de un servicio VPN es algo muy importante si el usuario se conectará a a redes públicas, donde no se sabe realmente quién puede estar detrás.

Las VPN son herramientas que cifran la conexión. Básicamente se puede decir que los datos viajan en un túnel sin que puedan ser interceptados. Es muy importante evitar problemas que expongan nuestra información y este tipo de servicios ayuda a ello.

Se puede hacer uso de VPN en todo tipo de sistemas operativos y dispositivos. Se tiene a disposición opciones gratuitas y también de pago. Eso sí, siempre que se vaya a utilizar estas herramientas hay que asegurarnos de que la que se utilizan son fiables y que van a proteger los datos correctamente.

Por tanto, utilizar una VPN para conectarnos a un Wifi público es algo que se recomienda mucho. Una manera más de salvaguardar la privacidad en la red.