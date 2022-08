Demi Lovato regresó a sus raíces y presentó Holy Fvck, su álbum más personal hasta la fecha

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La superestrella mundial nominada al GRAMMY, Demi Lovato, lanzó su 8vo álbum de estudio HOLY FVCK, a través de Island Records.

“Al hacer HOLY FVCK, quería explorar la dicotomía entre las ideas y los sentimientos que todos enfrentamos: bueno y malo, santo y malvado e ira y amor. El álbum es un viaje profundamente personal que comienza con dolor e ira y concluye conmigo reclamando mi poder. Me dio la libertad de expresarme de maneras que no sabía que eran posibles y encontrar la alegría que me había perdido al hacer música. Es catártico y conectado a tierra, pero estimulante y muy divertido. No sé dónde estaré en la vida en un año, o en cinco o 10 años, pero lo que sí sé es que este disco es exactamente donde estoy ahora, y estoy muy orgulloso de él. Espero que todos los que escuchen también lo estén”, afirma Demi.

El álbum de 16 tracks es un viaje sonoro basado en sus raíces de rock y pop-punk e ilustra una retrospectiva seria pero irónica de sus experiencias de vida. El álbum de 16 pistas incluirá canciones previamente lanzadas “SKIN OF MY TEETH” y “SUBSTANCE” y colaboraciones con Yungblud, Royal & The Serpent y Dead Sara. HOLY FVCK ya está disponible a la venta en nuestra tienda oficial.

Antes del lanzamiento, Demi apareció en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon . La actuación es parte del takeover de tres noches de Demi en el programa, que incluyó una actuación de “SUBSTANCE” y aparecerán como co-anfitriones esta noche (17 de agosto), participando en el monólogo y entrevistas con invitados. Demi pasará por Good Morning America para su serie de conciertos de verano en Central Park este viernes 19 de agosto.

Además, Demi llevará el álbum a los fanáticos de América del Sur y América del Norte este otoño en su gira HOLY FVCK Tour. Los fanáticos pueden esperar escuchar nuevas canciones del álbum, así como versiones de rock reimaginadas de sus éxitos, incluyendo “Sorry Not Sorry”, “Cool for the Summer” y más.

Producida por Live Nation, la gira de 32 fechas comenzó el martes 13 de agosto en Springfield, IL en la Feria Estatal de Illinois antes de hacer paradas en América del Sur y del Norte en Belo Horizonte, Bogotá, San Francisco, Montreal, Nashville y más antes de concluir en Irving, TX en The Pavilion en Toyota Music Factory el domingo, 6 de noviembre. Para la etapa norteamericana de la gira, habrá apoyo de DEAD SARA y Royal & The Serpent en fechas seleccionadas. Los boletos y paquetes VIP ya están disponibles en demilovato.com

Nota de prensa