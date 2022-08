Radiografía de una entrevista, por Rafael Veloz García @Rafaelvelozg

Posteado en: Opinión

El ancla del noticiero matutino de Venevisión, el periodista Gregorio Rojas, me entrevistó la semana pasada. A él agradezco la invitación y reconozco lo bien examinadas y comedidas de sus preguntas. Eso habla muy bien de su alto sentido profesional, lo que permite al entrevistado desarrollar los temas en forma más precisa, para que los televidentes luego puedan sacar sus propias conclusiones.

Por todo lo anterior y por su carácter informativo, ocuparé el espacio de mi artículo de opinión de la presente semana para compartir con mis amables lectores el desarrollo de esa entrevista.

LEGITIMACIÓN Y CONGRESO DE LAS IDEAS

-Los partidos de oposición incluso del mismo gobierno han emprendido una renovación en sus filas y también de sus contenidos programáticos e ideológicos y lo está haciendo Voluntad Popular- preguntó Gregorio Rojas para comenzar.

-Voluntad Popular (VP) hizo un largo proceso de revisión y legitimación de sus autoridades donde el activista participaba en asambleas en los 394 municipios territoriales del país, incluidos otros que tenemos. Ahí se generó un proceso de legitimación de las autoridades estadales hasta las nacionales, que dio origen al acto del 31 de julio pasado. Tras producirse el proceso de legitimación de todas las instancias, viene ahora la fase del Congreso de Ideas de VP, que será de actualización y de cara a los procesos de elección presidencial y parlamentario que se nos avecinan.

-¿Cuándo va a tener lugar ese congreso? En cuantos días se desarrollará? ¿Cómo se van a discutir las ideas del partido?

– Primero se hace un estudio de todos los activistas del partido en relación a lo que ha sido el comportamiento de la opinión pública venezolana, así como las debilidades y las fortalezas de nuestra organización política. Luego se hará también un análisis de lo que piensa la sociedad venezolana, la sociedad civil, y después de ello viene la incorporación de especialistas en la materia, para que juntos podamos ir a la búsqueda de la institucionalidad. Nosotros en Voluntad Popular vemos necesarios que todas las organizaciones políticas y varias de ellas lo han hecho, actualicemos las nóminas, a través de un proceso de legitimación de votación directa que fue lo que hizo Voluntad Popular. Pero no todo termina ahí, termina en el momento en el cual nosotros estemos desarrollando el congreso, que se va a adelantar muy pronto y el historiador y abogado constitucionalista, Cipriano Heredia, será la persona que va a llevar a cabo todo ese programa.

LA ELECCIÓN PRIMARIA

-¿En qué punto están en Voluntad Popular en cuanto al pensamiento de cara a la elección primaria?

-Voluntad Pouplar forma parte de la Plataforma Unitaria, que es el último proceso evolutivo de construcción de una plataforma de las organizaciones políticas y sociales, en donde se establecieron unos compromisos. Esos compromisos están acordados y firmados y entre ellos destaca ir a un proceso de primaria para elegir un candidato presidencial y establecer los mecanismos para la selección de los candidatos parlamentarios, seguidos también de los de alcaldías y gobernaciones. La Plataforma Unitaria de manera acertada ha indicado que el próximo año será el proceso de la primaria, que a criterio de Voluntad Popular debe realizarse en el primer trimestre del 2023. Este año la Plataforma Unitaria va anunciar la fecha concreta y debe ser una fecha que garantice un proceso orgánico y adecuado (…) Y participarán los venezolanos que están en nuestro país, pero para nosotros es muy importante la participación de los venezolanos en el exterior. Ellos tienen unos derechos políticos que los acompañan en cualquier país en el cual ellos se encuentren y tenemos que garantizarles el voto.

-¿Qué tan amplia debe ser la participación de organizaciones políticas, sociales y ciudadanos en esas primarias?

-En el reglamento que debe presentarse en los próximos días se establece que la participación es amplia, nuestra constitución así lo precisa. Cualquier persona que cumpla con las condiciones requeridas que establece la constitución puede participar y no necesariamente tiene que ser un activista de un partido político, puede ser un académico, un estudiante, es decir, cualquier persona puede aspirar a participar en el proceso primario. Lo importante es que esto esté validado por los ciudadanos. ¿Cuál es el ejercicio? La primaria es la herramienta para la búsqueda de la unidad. Nosotros hemos delegado la elección del líder y la legitimación y reconocimiento del líder o de los líderes por medio de la validación ciudadana. Ahora, ¿debe participar el Consejo Nacional Electoral (CNE) ayudando en la logística y en la organización de la elección primaria? El CNE tiene unas obligaciones constitucionales. En el plano histórico el CNE no ha sido validable en cuanto a las condiciones que ellos deben poner para que los derechos políticos sean garantizados. Hay declaraciones de algunos rectores en las que afirman que aún está en estudio la posibilidad de que los venezolanos en el exterior participen. Y eso no tiene discusión alguna, los derechos políticos, sociales y culturales que están establecidos en la constitución nacional no tienen ningún tipo de rango de interpretación, son claros (…) Lo cierto es que nosotros estamos ya en el proceso organizativo y de la nucleación, porque tenemos más de 14.000 centros de votación. Entonces ¿cómo podemos hacer nosotros para que un proceso primario pueda dar garantía a que todos los venezolanos participen? Por eso es que hay que nuclear, tomar los centros de votación y ubicarlos en aproximadamente unos 3.500 centros de votación en nuestro país. Y con la experiencia que hemos tenido en procesos de venezolanos en el exterior, estaríamos hablando de unos 400 centros más aproximadamente. En unas treinta ciudadades hay un importante número de venezolanos. De tal forma que estamos en ese proceso organizativo y la vía y la herramienta para que salga a la luz el candidato es la unidad y la primaria.

-¿Primaria a una vuelta o a dos vueltas?

-Eso aún no está en discusión en la Plataforma Unitaria, pero yo te puedo dar mi criterio personal. La democracia es muy costosa y es por eso que la constitución invierte en todos los procesos legislativos y los procesos primarios, pero el CNE no ha colaborado de la forma adecuada y eficiente para el desarrollo de los derechos políticos. Eso hace que se privatice el mecanismo de la participación. Entonces tenemos que ir a la búsqueda de la colaboración de nuestros ciudadanos. En el caso de la primaria estamos hablando de más de 30.000 venezolanos que tienen que estar en los centros nucleados de votación en Venezuela, más los que van a estar en el exterior y a mi criterio, en ese proceso de primaria habrá una partipación importante de venezolanos, porque hay un precedente. La mayoría del pueblo venezolano quiere un cambio político, quiere y necesita un cambio político por la profunda crisis y padecimientos que sufre, porque hay un 70% en estado de pobreza crítica. Pero si los candidatos que resultaran gananciosos en este proceso electoral tienen un porcentaje bajo, requerirían ir a un proceso de legitimación. Ir a un proceso para que un candidato presidencial de la unidad, que es de todo el sector democrático, vaya a contarse con el candidato del oficialismo con solo un 10% del total de la votación, dice que evidentemente hay ahí algún padecimiento de la legitimidad. De tal forma que eso no está revisado; hay razones que pueden fundamentar una doble vuelta, pero también hay razones en contra como es el tema económico. Es muy costoso ir a dos procesos electorales, es decir, a dos vueltas.

EL VALOR DE LA UNIDAD

-¿Cómo puede la oposición ponerse de acuerdo. ¿Qué posiciones deben deponerse para que todos se pongan de acuerdo?

– Primero, los intereses personales y eso es posible. Fuimos a un proceso en Barinas, en el cual se desmostró que a pesar de todo lo que hizo el sistema para producir un quiebre electoral para la gobernación, pues no lo logró, porque hubo unidad. Las organizaciones políticas supieron medir la situación y Freddy Superlano supo irse de un lado. Vimos una inhabilitación, algo insólito y sin precedentes en la historia republicana de nuestro país, una inhabilitación posterior a la participación de un candidato, en este caso de Freddy Superlano. A pesar de eso salimos adelante porque fuimos en unidad. En el primer proceso, el 21 de noviembre de 2021, la victoria fue por unos 200 votos y se logró porque hubo una organización férrrea. No había un centro de votación, no había una mesa de votación en que no hubiese un actor de la democracia y, en segundo lugar, pudimos nosotros darle la salida adecuada para la procura de otro candidato, después de pasar por otros, para que se diera entonces el proceso del 9 de enero de este año, día en que se ganó con mayor amplitud. Esto muestra que la unidad es posible y que los venezolanos estamos en las capacidades de tener ese quiebre de cintura, como se dice en el fútbol, para hacer bien las cosas. Nuestras capacidades tienen que ser muy amplias y muy certeras para poner nuestra visión de futuro de país, en la reconstrucción de nuestro país, pero sabemos también que debemos ser muy diestros, elásticos, pero seguros en la defensa de los derechos constitucionales. A la postre, el gran actor no será el candidato de la oposición será el ciudadano. Por eso estamos trasladando todo a la consideración del ciudadano.

Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.