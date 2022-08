Retienen al abogado Alonso Medina Roa en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y le prohíben salir del país

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El abogado Alonso Medina Roa, informó a través de su cuenta en la red social Twitter que funcionarios de Migración del Aeropuerto Internacional de Maiquetía le informaron que tiene prohibida la salida del país y procedieron a retenerlo en las oficinas de Interpol ubicadas en el recinto.

lapatilla.com

“Al momento en que me disponía a salir del país, por un viaje de motivo familiar, funcionarios de Migración del aeropuerto internacional de Maiquetía, me informan que tenga PROHIBICIÓN DE SALIDA, razón por la cual no puedo viajar al exterior“, expresó el también defensor de los DDHH.

Posteriormente, Medina Roa volvió a actualizar su situación con otro tuit. “Luego de prohibirme la salida del país, y permanecer 2 horas retenido, funcionarios de Migración, me trasladan a la oficina de INTERPOL, ubicada en el aeropuerto internacional de Maiquetía”, añadió.

Al momento en que me disponía a salir del país, por un viaje de motivo familiar, funcionarios de Migración del aeropuerto internacional de Maiquetia, me informan que tenga PROHIBICIÓN DE SALIDA, razón por la cual no puedo viajar al exterior — Alonso Medina Roa (@medinaroaalonso) August 24, 2022