Alcaldía de Baruta está en deuda con ordenanzas municipales en pro de los vecinos

El Concejo Municipal de Baruta ha elaborado 14 ordenanzas junto a asociaciones de vecinos, condominios, concejos comunales y personal técnico de la Alcaldía de Baruta, y solo tres (3) han sido promulgadas por el Alcalde Darwin González:

Remisión de Multas proveniente de la Obligación de Pago de los Tributos Municipales, Inmuebles Urbanos del municipio Baruta del estado Bolivariano de Miranda y finalmente una de Actividades Económicas.

El burgomaestre capitalino se ha demorado con los ciudadanos en dar el ejecútese a normas que regulan por ejemplo los “Ruidos Molestos” la cual tiene previsto promulgarla para el año 2023, y la “Fiscalización de Construcciones Ilegales”, entre otras, que son consideradas prioritarias para el buen vivir en sociedad por parte del baruteño.

Por su parte el poder legislativo espera más celeridad en el ejecútese por parte del ejecutivo y ha enviado múltiples exhortos, al igual que citaciones, y propuestas de mesas de trabajo a fin de obtener respuesta del mandatario local.

“Sentimos que hay una demora cuando se trata de ordenanzas que hemos enviado nosotros, y que no ha sido el caso propuestas por ellos directamente”, manifestó Luis Eduardo Aguilar, presidente del Concejo Municipal de Baruta.

Aguilar explicó que las “Ordenanzas de Ruidos Molestos y Fiscalización de Construcciones Ilegales”, son esenciales para los baruteños, debido a que han sido unos de los problemas con más denuncias ciudadanas. Aseguró que los textos legales se han enviado a la alcaldía, recibido devuelta en la Cámara Municipal con observaciones, y enviados nuevamente al ayuntamiento con las correcciones.

“Quiero que sepan que esa ordenanza es fundamental para los baruteños, estamos

esperando el ejecútese del alcalde, y si no se ejecuta por la alcaldía, viendo lo esencial que es y vistas todas las denuncias que nos han llegado, será promulgada por el Concejo Municipal de Baruta”, aseveró Aguilar.

Ante la dilación de publicar en Gaceta las normativas, Aguilar descarta que sea parte de una maniobra política por parte del alcalde y sus directores, tras su renuncia a Fuerza Vecinal. Enfatizó que su labor está por encima de una tolda política, y que se debe a los 240 mil baruteños.

“Yo no entiendo que un tema político tenga que influir, yo no lo creo de esa manera, espero que no sea así… Yo decidí separarme de un partido político porque estoy convencido de que hay caminos para hacer las cosas correctamente pero yo no creo que ese sea un tema para pasar factura al Concejo Municipal, estoy convencido de que no debe ser así… Nosotros seguimos trabajando y estamos buscando las mejores relaciones con todos, porque queremos se un municipio de bien”.

Aguilar puntualizó que se han realizado 101 exhortos dirigidos a diferentes direcciones de la alcaldía de Baruta como Ingeniería Municipal, Áreas Verdes, Sindicatura, Despacho, entre otras y a los entes responsables de los servicios públicos, ya sea agua, electricidad u otros.

Agregó que en el transcurso del año 2022 se han aprobado 69 acuerdos y otorgado 70 derechos de palabra en 48 sesiones de Cámara Municipal celebradas hasta la fecha.