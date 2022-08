Alza del dólar paralelo pone en “jaque” a comerciantes de Falcón

Los precios de los productos en varios comercios del estado Falcón están expresados en dólares y en bolívares, y en la mayoría de los locales al pagar con dólares en efectivo, lo reciben según la tasa cambiaria del Banco Central de Venezuela (BCV).

Corresponsalía lapatilla.com

Sin embargo, con el aumento desmedido que ha tenido en los últimos tres días la divisa estadounidense en el mercado paralelo, algunos comerciantes de las ciudades Coro y Punto Fijo decidieron cerrar sus negocios para ajustar los precios en ambas monedas. Incluso, hay locales que este jueves siguen cerrados.

En una consulta efectuó en la zona, los habitantes de Punto Fijo denunciaron que los precios de los productos han subido sin control y que incluso el aumento ha sido en dólares.

“Se supone que al poner los precios en dólares no deben aumentar, pero cada vez es peor, uno no sabe si es mejor tener dólares o bolívares, porque de igual forma sales perdiendo, los precios suben sin control. Por ejemplo, hace un mes compré una mayonesa de kilo en 4,90 dólares, y ayer la vi en 7,20 dólares. Hoy con esa alza no se a cuánto llegará“, dijo Iván Arguelles.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Paraguaná (Cacoinpar), Francisco Melián, declaró para La Patilla que la subida del dólar no beneficia ni al comerciante ni al consumidor, ya que todo el comercio está trabajando con la tasa del BCV y los precios referenciales están en dólares y a la tasa del BCV es que se hace la conversión a bolívares. Además, el aumento significa menos poder adquisitivo para los venezolanos y, a su vez, menos ventas para el comerciante.

Refirió que el dólar se había mantenido estabilizado entre el primer y segundo semestre del año, lo que se tradujo en un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el comercio se alivió. Pero en el segundo semestre del año esto ha cambiado por la inestabilidad del dólar y sus alzas diarias.

“No queremos que la tasa del BCV suba, sino que se mantenga estable. Igualmente, hubo una liquidez monetaria en bolívares en el mercado, producto del pago de aproximadamente 450 dólares a 500.000 educadores. Una vez que los pagos se hacen efectivos, la gente sale a comprar inmediatamente para proveerse de insumos necesarios para su hogar o empresa, mientras que otros salen a comprar dólares para protegerse. Obviamente, al aumentar la demanda del dólar y con la baja oferta, la tendencia es inmediatamente a subir, pero con la subasta que hará hoy el BCV con 200 millones de dólares, se va a apagar ese fuego y va hacer que el dólar se estabilice en el BCV y puede que tenga tendencia a la baja, porque ya la demanda se agotaría“, dijo.

Con respecto al dólar paralelo, los comercios no trabajan con esa cotización, eso es completamente ilegal. Resaltó que los comercios deben publicar diariamente la tasa del BCV. “Ya que se permitió que los precios se publiquen en dólares, creo que es la manera de que el comercio no pierda obviamente. Si bajan los inventarios y no se compra inmediatamente, se puede tener pérdidas importantes de continuar la devaluación. Esperemos que a partir de hoy el mercado se estabilice para poder seguir con las operaciones normales”.

Así mismo dijo que los proveedores formales tienen precios a la tasa del BCV y no pueden estar cobrando por encima de eso. En cambio, si su distribuidor es informal, les toca remarcar precios, pero la mayoría de ellos trabaja con esta modalidad.

“Desconozco que haya un distribuidor importante, como Alimentos Polar, que esté cobrando por encima del BCV. Tendría que estudiar si hay algún caso para ver. Ahora los que están fuera de la formalidad, puede que estén haciendo fiesta con esta situación“, concluyó.