EN VIDEO: Mujer es atacada por un zorro con rabia en EEUU y se desata una espectacular pelea

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aunque puedan parecer indefensos en muchas ocasiones, los animales llegan a atacar a las personas cuando menos lo esperan. Testimonio de ello puede ser la experiencia de una mujer de Nueva York que se vio duramente agredida por un zorro en el propio patio de su casa.

Por 20 minutos

Las redes sociales han hecho viral un vídeo grabado por las cámaras de seguridad de una vivienda el pasado 25 de julio en Ithaca (Nueva York). Durante aproximadamente 45 segundos, la mujer, que estaba de pie tranquilamente hablando por teléfono, fue sorprendida cuando un zorro se enganchó a su pierna.

Inmediatamente la mujer deja la conversación para intentar quitarse de encima al animal, pero acaba convirtiéndose en una espectacular y agónica pelea entre ambos hasta que aparece un hombre con un palo grande que aleja al zorro de la zona.

La mujer es la prima de Ed Russo, un meteorólogo de WHP-TV que fue quien inicialmente colgó el vídeo en las redes. “Mi prima fue atacada por un zorro rabioso en Ithaca, Nueva York”, escribió el usuario, que también confesó que más tarde fue capturado y sacrificado.

WOW! A rabid fox attacked a woman in a city in New York — and it was caught on camera. Thankfully, the woman is OK. https://t.co/PJc2RtHBSM

(Footage courtesy of WHP Meteorologist Ed Russo) pic.twitter.com/ZdRSYtkUXK

— FoxNashville (@FOXNashville) August 24, 2022