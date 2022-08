La OMS actualizó su guía de inmunización contra la viruela del mono, aclaró que no es necesaria la vacunación masiva

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La Organización Mundial de la Salud actualizó su guía de inmunización contra la viruela del mono. Hasta el momento, el organismo aclaró que no es necesaria la vacunación masiva.

Por lapatilla.com

La OMS a través de su cuenta Twitter actualizó su guía de inmunización contra la viruela del mono. Para detener la transmisión de la viruela del simio de persona a persona, con un enfoque prioritario en las comunidades con alto riesgo de exposición que puede diferir según el contexto, y utilizar de manera efectiva medidas de salud pública sólidas para prevenir en el futuro.

El uso juicioso de las vacunas puede respaldar esta respuesta. Esta guía provisional, desarrollada con el asesoramiento y el apoyo del Grupo de Trabajo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE) sobre vacunas contra la viruela del simio y la viruela, brinda las primeras recomendaciones de la OMS sobre vacunas e inmunización contra la viruela del simio. Siguen los puntos clave.

. En este momento, no se requiere ni se recomienda la vacunación masiva para la viruela del simio.

. Para los contactos de los casos, se recomienda la vacunación preventiva posterior a la exposición (PEPV) con una vacuna apropiada de segunda o tercera generación, idealmente dentro de los cuatro días posteriores a la primera exposición para prevenir la aparición de la enfermedad.

. Se recomienda la vacunación preventiva primaria (PPV) para personas con alto riesgo de exposición, incluidos, entre otros, hombres homosexuales o bisexuales que tienen sexo con hombres u otras personas con múltiples parejas sexuales, trabajadores de la salud en riesgo, personal de laboratorio que trabaja con ortopoxvirus, personal clínico personal de laboratorio que realiza pruebas de diagnóstico para la viruela símica y otras personas que pueden estar en riesgo, según la política nacional.

. Los programas de vacunación deben estar respaldados por una vigilancia exhaustiva y el rastreo de contactos, y acompañados de una fuerte campaña de información, una farmacovigilancia sólida, idealmente en el contexto de estudios colaborativos de efectividad de vacunas con protocolos estandarizados y herramientas de recopilación de datos.

. Las decisiones sobre el uso de vacunas contra la viruela o la viruela símica deben basarse en una evaluación completa de los riesgos y beneficios caso por caso.

Muchas recomendaciones provisionales proporcionadas aquí se refieren al uso no indicado en la etiqueta de las vacunas. La guía se actualizará a medida que haya más información disponible.

