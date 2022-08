“Orbital Reef” sería el sustituto de la Estación Espacial Internacional: así es el ambicioso proyecto de Jeff Bezos

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Sierra Space señala en un comunicado su colaboración con Blue Origin (la empresa de Jeff Bezos) para diseñar la estación espacial ‘Orbital Reef’ tras conseguir el visto bueno de la revisión ‘System Definition Review’ (SDR) de la NASA.

20minutos

“El SDR incluyó una revisión exhaustiva para garantizar que la arquitectura propuesta de Orbital Reef responda a los requisitos funcionales y de rendimiento, asimismo, examinó la arquitectura del sistema y el flujo descendente a todos los elementos funcionales”, indica Sierra Space.

Brent Sherwood (vicepresidente sénior de Programas de Desarrollo Avanzado de Blue Origin) afirma en el comunicado que “este SDR hace avanzar a Orbital Reef. Estamos satisfaciendo las necesidades del mercado comercial y los requisitos de la NASA. Orbital Reef cambiará el juego para los vuelos espaciales tripulados en la órbita terrestre”.

