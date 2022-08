Cuevas-refugio y enormes bloques de hielo: las creativas “soluciones” de los chinos frente a la ola de calor

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La ola de calor en China está dejando temperaturas extremas superiores a los 40 °C. Para hacerle frente, los residentes de las provincias del suroeste están tomando algunas medidas creativas.

Por BBC Mundo

Quienes viven en Chongqing y en la vecina Sichuan están yendo a búnkeres subterráneos y restaurantes en cuevas en un intento de busca refugio del calor.

Algunos expertos dicen que la intensidad de la ola de calor que actualmente se vive en el país podría convertirla en una de las peores registradas en la historia mundial.

Esto, además, ha exacerbado una severa sequía en China.

Una de las medidas que han tomado algunas estaciones de tren en dichas provincias es atenuar sus luces, generalmente muy brillantes, para poder ahorrar electricidad.

En redes sociales hay fotos y videos que muestran escenas bastante inquietantes de personas sentadas en los vagones de tren a oscuras en Chongqing o caminando por las calles también sin luz.

Due to record heatwave and low water level of Yangtze River, much of Sichuan and Chongqing in SW China which depend on hydropower has cut electricity.

What Chongqing subway looks like now pic.twitter.com/2gkxGq3ECX

— Carl Zha (@CarlZha) August 23, 2022