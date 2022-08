Tamara Taraciuk: Gobiernos de América Latina deben liderar los esfuerzos para renovar la Misión de Investigación de la ONU sobre Venezuela

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Tamara Taraciuk explicó por qué la responsabilidad internacional es clave para crear incentivos para una solución negociada para restaurar la democracia en Venezuela.

Por lapatilla.com

Recientemente en su artículo de americasquarterly.org, Tamara Taraciuk probó una experiencia de realidad virtual de activistas venezolanos que recrearon una celda en el Helicoide, el notorio centro de detención en Caracas operado por los servicios de inteligencia locales. Entras en una celda pequeña y oscura, escuchas moscas y escuchas narraciones de los abusos que sufrieron las personas allí, en sus propias voces. Fue un duro recordatorio de los muchos relatos que he recopilado a lo largo de los años de víctimas de arrestos arbitrarios y torturas de agentes de seguridad venezolanos.

Latin American governments should lead efforts to renew the UN Fact-Finding Mission on Venezuela

My @AmerQuarterly piece explains why international accountability is key to create incentives for a negotiated solution to restore democracyhttps://t.co/QJtlzoWo9z#QueSigaLaMisión pic.twitter.com/lTYcNJK5cI

— Tamara Taraciuk (@TamaraTaraciuk) August 25, 2022