Rafael Nadal habló sobre la ausencia de Djokovic en el Abierto de EEUU

El tenista español Rafael Nadal afirmó este viernes que la ausencia de Novak Djokovic en el Abierto de Estados Unidos, debido a su negativa a vacunarse contra el coronavirus, es una “noticia muy triste” tanto para los aficionados como para los propios jugadores.

“De alguna manera sabíamos que Novak no iba a jugar por un tiempo si nada cambiaba en términos de las reglas” sanitarias, dijo Nadal en una conferencia de prensa previa al US Open (29 de agosto-11 de septiembre). “Novak es uno de los jugadores más importantes de la historia de nuestro deporte. En lo personal siento que no pueda viajar hasta aquí”.

Ganador de 21 títulos de Grand Slam, Djokovic confirmó el jueves su ausencia en Nueva York, donde aspiraba a igualar el récord de 22 trofeos grandes de Nadal, debido a que no puede ingresar a Estados Unidos sin estar vacunado contra el covid-19.

“Es una noticia muy triste. Siempre es una pena cuando los mejores jugadores del mundo no pueden jugar un torneo por lesiones o por diferentes motivos”, afirmó Nadal. “Es duro para los aficionados y para el torneo. En mi opinión, también es duro para los jugadores porque queremos tener el mejor cuadro posible”.

“Pero, por otra parte, repito lo que he dicho muchas veces: el deporte es más grande que cualquier jugador. Yo me perdí muchos eventos importantes en mi carrera por culpa de las lesiones”, puntualizó el español. “El año pasado no estuve aquí. Hace dos años no estuve aquí. El torneo continúa. El mundo del tenis sigue adelante”.

“El tenis seguirá después de mí, después de Novak, después de Roger (Federer)”, zanjó.

La falta de vacunación de Djokovic ya le impidió competir en el pasado Abierto de Australia, primer Grand Slam del año.

El serbio, que en julio volvió a la senda del triunfo en Wimbledon, se perderá por segunda vez en su carrera el US Open, torneo que ha ganado en tres ocasiones (2011, 2015 y 2018) y del que fue subcampeón en la pasada edición.

“Espero estar listo”

Por su parte, Nadal debutará el martes ante el australiano Rinky Hijikata (número 198 de la ATP) en su camino hacia su deseado quinto título del US Open.

Sobre su estado físico, el número tres mundial reconoció que todavía teme nuevas repercusiones de la lesión abdominal que le obligó a retirarse antes de las semifinales del pasado Wimbledon.

“Es una lesión dura porque es peligrosa, es un riesgo. Es una zona en la que pones mucho esfuerzo cuando estás sirviendo”, explicó. “Estoy haciendo las cosas de la mejor manera posible. Espero estar listo para la acción. Eso es lo único que puedo decir”.

En los entrenamientos “estoy teniendo cuidado con el saque pero, en términos generales, estoy practicando a un alto nivel de intensidad”, explicó. “Con las armas que tengo hoy, espero ser lo suficientemente competitivo para darme una oportunidad”.

El español, de 36 años, restó importancia a la derrota de la semana pasada en su regreso en el Masters 1000 de Cincinnati frente al después campeón Borna Coric.

“Cincinnati es un torneo que siempre me ha costado históricamente pero este año perdí con el jugador que ganó el torneo y teniendo bastantes opciones”, apuntó. “Aunque no fue un partido bueno por mi parte, viendo a quien ganó después Coric, no fue un desastre”.

“Nueva York siempre se me ha dado bien”, recordó. “Cuando llegas a un lugar donde has jugado mejor, las sensaciones suelen ser mejores. Por ahora son buenas pero vamos a ir paso a paso, con humildad, para estar listo cuando haya que estar”.

Más allá del torneo, el español también reconoció sentirse “súper emocionado” por formar equipo en la Laver Cup (23-25 de septiembre) con Roger Federer, en el esperado regreso a la competición del suizo.

Estoy “súper emocionado por ver a Roger de nuevo en la pista. Espero que esté lo suficientemente sano para que eso suceda”, afirmó. “Lo más importante en esta etapa de su carrera es la salud y la felicidad. Si está lo suficientemente sano y feliz para volver al circuito, será increíble. Si no, solo podemos darle las gracias por todo lo que ha conseguido”.

“Confío en que seguiremos teniendo a Roger durante un tiempo. Estoy deseando compartir equipo con él”, aseguró. /AFP