Trabajar al aire libre en el año 2100 será un “reto” por el calor extremo en algunas partes del mundo

Una nueva investigación de la Universidad de Washington (UW) y la Universidad de Harvard, ambas en Estados Unidos, ofrece una serie de impactos del calor en todo el mundo para finales de este siglo, dependiendo de las futuras emisiones de gases de efecto invernadero, según publican sus autores en la revista ‘Communications Earth & Environment’.

Por: 20 Minutos

“Los episodios de calor que han batido récords en los últimos veranos serán mucho más frecuentes en lugares como Norteamérica y Europa -afirma el autor principal, Lucas Vargas Zeppetello, que realizó la investigación como estudiante de doctorado en la UW y ahora es investigador postdoctoral en Harvard-. Para muchos lugares cercanos al ecuador, en 2100 más de la mitad del año será un reto para trabajar al aire libre, incluso si empezamos a frenar las emisiones”.

Exposure to dangerous heat index levels will likely increase by 50-100% in the tropics and by a factor of 3-10 in the mid-latitudes by 2100, even if the Paris Agreement goal of limiting warming to 2°C is met@UWPCC @UWhttps://t.co/8yY6EIUybQ pic.twitter.com/HWFGy8Wb66

— Communications Earth & Environment (@CommsEarth) August 25, 2022