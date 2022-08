Con armas y 250 mil dólares, fue detenida en EEUU hija de alcalde mexicano

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Yeishi Moriya Villaseñor, la hija del alcalde morenista de Tacámbaro, Michoacán, Artemio Moriya Sánchez, fue detenida en Texas con casi 250 mil dólares en efectivo y dos pistolas, en un vehículo del año cuando pretendía ingresar a México desde la frontera con Laredo, Tamaulipas, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. De acuerdo con la dependencia estadounidense, la incautación ocurrió en el puente Juárez-Lincoln, cuando un oficial de la aduana remitió al auto donde viajaba la joven, con destino a México, para una revisión de rutina.

Por: Cultura Colectiva

Posteriormente, el oficial lo remitió a una revisión secundaria, que se complemento con un examen canino y fue ahí cuando los oficiales descubrieron un total de 248 mil 531 dólares en moneda no declarada, una pistola Colt 1911 calibre .45 y una pistola Glock 9 mm dentro del vehículo.

Double Trouble: @CBPSouthTexas officers seize $248K in unreported U.S. currency, two handguns in outbound examination at #Laredo Port of Entry. @webb_county Sheriff’s Office arrested passenger on state charges. @HSI_SanAntonio also investigating. More: https://t.co/dOdepJUkt4 pic.twitter.com/cisf9gpnfE

— CBP South Texas (@CBPSouthTexas) August 24, 2022