EN VIDEO: Pánico tras el ingreso de un enorme toro a una sucursal bancaria

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un toro escapó de su corral provocando una escena de pánico en las calles de una ciudad del centro de Israel antes de ingresar a una sucursal bancaria y evadir su captura durante media hora, mientras correteaba a varias personas por los pasillos.

Por: El Diario NY

Bank Leumi dijo que el toro ingresó a sus oficinas en una zona industrial en la ciudad de Lod, cerca de Tel Aviv la madrugada del pasado lunes 22 de agosto. Aquí algunas imágenes del extraño suceso:

Come to Israel, where snake bits cameo in a bag of frozen peas and a bull takes a bank hostage!https://t.co/s0ZWeNCgQqpic.twitter.com/4NDQrggFiT

— Haaretz.com (@haaretzcom) August 22, 2022