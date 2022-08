Semana: Hermano de Piedad Córdoba habla desde la cárcel sobre su extradición (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Por decisión del presidente Gustavo Petro, la extradición de personas vinculadas al narcotráfico y con grupos criminales está en suspenso; entre ellas, la de Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la senadora Piedad Córdoba, quien es requerido por una Corte del Distrito Sur de Nueva York por presuntamente ser el logístico de las disidencias de Gentil Duarte y por tráfico de cocaína en aviones con matrícula norteamericana, así lo reseñó la Revista SEMANA.

SEMANA obtuvo, en exclusiva, un video, grabado días antes de la posesión presidencial, en el que este hombre, desde la cárcel La Picota, se ve tranquilo y confiado en que durante el actual Gobierno no será enviado a Estados Unidos.

Córdoba parece enviar un mensaje indirecto al presidente Petro. “Hay que esperar su discurso para ver qué define el presidente y su política de extradición el próximo domingo en la posesión y quedo con los días contados en La Picota”, concluye.

A la memoria vuelve el llamado “perdón social” del que habló de forma gaseosa Petro cuando era candidato y se conoció de las visitas de su hermano Juan Fernando al pabellón de los extraditables. También los ingresos de Piedad Córdoba a la cárcel a visitarlos a él y a otros extraditables, y una propuesta extensa de paz que se empieza a materializar, pero de la que aún no se conocen las implicaciones.

En el video, a Álvaro Córdoba se le ve tranquilo, con camiseta blanca, gorra oscura, visiblemente delgado, pedaleando en una bicicleta estática. Ahora, paradójicamente, está montado, pero en la posibilidad de no ser extraditado. Su esperanza está puesta en que el presidente Petro no firme su extradición, ya avalada por la Corte Suprema de Justicia.

Después de saludar a familiares y amigos, lanza lo que sería un mensaje para el Gobierno de Iván Duque, que para ese momento estaba a una semana de concluir. “Miren, si Duque no me extraditó, diciendo que dejarían ese chicharrón a Petro, no lo hace por buena fe, sino porque no tienen las pruebas que acrediten todos los señalamientos sin fundamento que me hicieron de pertenecer a las Farc y de manejar el narcotráfico en el Cauca y Popayán”, advierte Álvaro Córdoba.

Más detalles en la Revista SEMANA