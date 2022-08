Inquietante VIDEO: Veterano ruso muestra cráneo de soldado ucraniano y dice que hará un cáliz

Un inquietante video que circula en las redes sociales muestra a un soldado ruso sosteniendo el supuesto cráneo de un ucraniano y abogando por más violencia drástica en el país.

Por: El Diario NY

El video comenzó a ser compartido en Twitter la madrugada de este domingo. Serhii Sternenko, cuya biografía de perfil lo describe como un activista ucraniano, compartió el video en un tuit y, hasta el domingo por la tarde, había obtenido más de 1.6 millones de views.

Aquí las imágenes del supuesto cráneo del soldado ucraniano:

This is Igor Mangushev. A Russian soldier who went to war to commit genocide.

In the video, he himself admits this. He says that the main goal of the war is to kill everyone who considers himself Ukrainian.

— Serhii Sternenko (@sternenko) August 28, 2022