Milagro en California: Sobrevivió a una caída de 30 metros desde un acantilado (VIDEO)

Un hombre sobrevivió a una caída de aproximadamente 100 pies desde el borde de un acantilado de California que se “desmoronó” debajo de él mientras caminaba, dijeron las autoridades.

Por New York Post

El hombre caminaba al amanecer por el acantilado con vista a Moss Beach en el condado de San Mateo, California, cuando el acantilado se derrumbó y lo hizo caer, tuiteó CAL FIRE San Mateo.

Una mujer escuchó los gritos de ayuda del hombre alrededor de las 8:30 am y llamó al 911, informó CBS.

El rescate tomó aproximadamente 22 minutos, dijeron las autoridades. El video publicado en la cuenta de Twitter de la unidad CAL FIRE San Mateo capturó a más de media docena de bomberos que usaban un sistema de poleas para llevar al hombre por el empinado acantilado a un lugar seguro.

CLIFF RESCUE: The cliff crumbled beneath a man who was walking at dawn in Moss Beach. He fell est. 100 feet & yelled for help. At 8:30am a woman nearby heard his calls. Coastside Fire pulled him to safety within 22 minutes of their arrival. Avoid cliff edges as they are unstable. pic.twitter.com/OCz7W84dra

— CAL FIRE CZU (@CALFIRECZU) August 26, 2022