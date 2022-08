Se subió al taxi y una frase aterradora en el auto le deparó la peor experiencia de su vida

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Una joven publicó en Twitter la horrible situación que tuvo que pasar cuando se subió a un taxi y leyó una escalofriante frase con una amenaza de abuso sexual que estaba pegada sobre el plástico del auto, justo arriba de las rejillas que dan salida al aire acondicionado. El hecho sucedió en México.

Por: Crónica

La sensación de peligro fue lo que desesperó a la mujer, quien solo pensaba en bajarse del vehículo. El hecho causó indignación en muchas personas que vieron el tuit de la protagonista Michelle Judd en su cuenta personal “Cronopiojudd”.

Michelle, que se subió al taxi en Indios Verdes, al norte de la Ciudad de México, destacó la importancia de no ser cómplices de la cultura de la violación, un problema presente en todo el mundo y que está naturalizado.

Qué publicó en Twitter la joven que denunció la amenaza de abuso sexual

“Hace rato abordé este taxi y leí esto. ‘Te duermes y te cojo’. No cabe duda que la violencia machista no conoce límites, que cada día se hace más violenta y más explícita. Le pedí al sujeto que me bajara y no quería, hasta que no le tomé la fotografía no me bajó. Aquí su cara”, dice el tuit que publicó la joven.

