Habló el primer médico francés que intentó socorrer a Lady Di: “Me siento responsable de sus últimos momentos”

Posteado en: Internacionales

La mujer estaba tirada en el suelo de un Mercedes destrozado, inconsciente y luchando por respirar. El médico francés no tenía idea de quién era ella y se centró en tratar de salvarla.

Veinticinco años después, Frederic Mailliez todavía está marcado por lo que sucedió en el Túnel Alma en París el 31 de agosto de 1997, y por darse cuenta de que fue una de las últimas personas en ver con vida a la Princesa Diana .

“Me doy cuenta de que mi nombre siempre estará asociado a esta trágica noche”, dijo a The Associated Press Mailliez, quien regresaba de una fiesta a su casa cuando se encontró con el accidente automovilístico. “Me siento un poco responsable de sus últimos momentos”.

Mientras Gran Bretaña y los admiradores de Diana en todo el mundo marcan un cuarto de siglo desde su muerte, Mailliez relató las consecuencias del accidente.

Esa noche, Mailliez conducía hacia el túnel cuando vio un Mercedes humeante casi partido en dos.

“Camine hacia los restos. Abrí la puerta y miré adentro”, dijo.

Lo que vio: “Cuatro personas, dos de ellas aparentemente muertas, sin reacción, sin respiración, y las otras dos, del lado derecho, estaban vivas pero en estado grave. El pasajero delantero gritaba, respiraba. Podía esperar unos minutos. Y la pasajera, la señorita, estaba de rodillas en el piso del Mercedes, tenía la cabeza gacha. Tenía dificultad para respirar. Necesitaba ayuda rápida”.

Corrió a su automóvil para llamar a los servicios de emergencia y agarrar una bolsa respiratoria.

“Estaba inconsciente”, dijo. “Gracias a mi bolsa de respiración (…) recuperó un poco más de energía, pero no podía decir nada”.

Más tarde, el médico se enteraría de la noticia, junto con el resto del mundo, de que la mujer a la que trató era Diana, el tesoro nacional de Gran Bretaña adorado por millones.

“Sé que es sorprendente, pero no reconocí a la princesa Diana”, dijo. “Estaba en el auto en el asiento trasero dando asistencia. Me di cuenta de que era muy hermosa, pero mi atención estaba tan concentrada en lo que tenía que hacer para salvar su vida que no tuve tiempo de pensar quién era esta mujer”.

“Alguien detrás de mí me dijo que las víctimas hablaban inglés, así que comencé a hablar inglés, dije que era médico y llamé a la ambulancia”, dijo. “Traté de consolarla”.

Mientras trabajaba, notó el destello de las bombillas de las cámaras, de los paparazzi reunidos para documentar la escena. Una investigación británica descubrió que el chofer de Diana, Henri Paul, estaba borracho y manejaba a alta velocidad para eludir a los fotógrafos que la perseguían.

Mailliez dijo que no tenía “ningún reproche” hacia las acciones de los fotógrafos después del accidente. “No me impidieron tener acceso a las víctimas. … No les pedí ayuda, pero no interfirieron con mi trabajo”.

Los bomberos llegaron rápidamente y Diana fue llevada a un hospital de París, donde murió unas horas después. Su acompañante Dodi Fayed y el conductor también fallecieron.

“Fue un gran impacto saber que ella era la princesa Diana y que murió”, dijo Mailliez. Luego, la duda se instaló. “¿Hice todo lo que pude para salvarla? ¿Hice correctamente mi trabajo?” se preguntó a sí mismo. “Consulté con mis profesores de medicina y con los investigadores de la policía”, dijo, y acordaron que hizo todo lo que pudo.

El aniversario está removiendo esos recuerdos nuevamente, pero también vuelven “cada vez que conduzco por el Túnel de Alma”, dijo.

Mientras Mailliez hablaba, de pie sobre el túnel, los autos entraban y salían corriendo pasando el pilar donde ella se estrelló, ahora con un dibujo de plantilla de la cara de Diana.

El cercano monumento Flame of Liberty se ha convertido en un sitio conmemorativo que atrae a fans de Diana de todas las generaciones y nacionalidades. Se ha convertido en una figura eterna de emancipación y en un icono de la moda incluso para los nacidos después de su muerte.

Irinia Ouahvi, una parisina de 16 años que visita la llama, dijo que conoce a Diana a través de videos de TikTok y de su madre.

“Hasta con su estilo era feminista. Ella desafió la etiqueta real, vistiendo pantalones cortos de ciclista y pantalones casuales”, dijo Ouahvi.

Francine Rose, una joven holandesa de 16 años que pasó por el monumento conmemorativo de Diana durante un viaje en bicicleta por París, descubrió su historia gracias a “La princesa”, una película reciente protagonizada por Kristen Stewart.

“Ella es una inspiración porque estaba evolucionando en el hogar estricto, la familia real, y solo quería ser libre”, dijo Rose.

con información de AP