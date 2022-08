David Mendoza: La silla de vidrio o la casa girada En honor a Fruto Vivas

Posteado en: Opinión

El 17 de mayo de 2018, el diario Notitarde en su página web, publicó un artículo donde reseño una conversación sostenida con Fruto Vivas y su compañera Soraya. El artículo, recogido en Termómetro Económico Gerencia, Finanzas y Negocios disponible por este enlace https://www.amazon.com/David-Mendoza-Yamaui/dp/109038162X/ref=monarch_sidesheet se titula “la silla de vidrio o la casa girada”, referenciando dos hechos distintos, ambos ocurridos en la ciudad de Barquisimeto, y ambos teniendo como protagonista a Fruto Vivas (arquitecto y artista venezolano de dilatada trayectoria profesional y política, José Fructoso Vivas Vivas, nacido en La Grita, Táchira, el 28 de enero de 1928 – 23 de agosto 2022). La silla de vidrio es un juego que él inventó para aquietarnos a los niños, sentándonos en el aire en silencio a cambio de un fuerte (moneda de Bs. 5,00, para los que no saben o no se acuerdan). La casa girada, se refiere a la casa en Santa Elena, en la ciudad de Barquisimeto que diseñó para el entrañable Porfirio Garcés, la cual tuvieron que literalmente girar 180° porque el fondo lo hicieron mirando al frente, y en la cual viví bellos momentos de adolescencia. Recuerdo haberle preguntado por “la casa que le hiciste a Porfirio”, a lo cual aclaró “yo no le hice ninguna casa a Porfirio. Cómo iba a hacerle una casa si yo no tenía ni tengo dinero para eso. Yo se la diseñé”.

En aquella conversación le pregunté: ¿Cuál es el principal obstáculo para que lo que el poeta Aquiles Nazoa denominaba “las fuerzas creadoras del pueblo” resuelvan los problemas de la vivienda en la sociedad contemporánea?

“La propiedad de la tierra urbana.”Y señaló algunas estrategias para manejar el tema, incluyendo la que usó Cuba. En aquel artículo, sin opinar sobre ninguna, se revisó el tema de la propiedad y el valor de la tierra urbana, así como la distribución de las personas y ciudades:

¿Cuánto representa la tierra urbana de la totalidad de la superficie terrestre (suelo), y cuánto alcanza la población urbana?

La superficie continental del planeta representa aproximadamente 29% del total. Y una publicación de enero 2016 del Mail on line, Science and Tech reseña los resultados del mapa elaborado con la tecnología de la Nasa, aquí el enlace https://magnet.xataca.com/un-mundo-fascinante/como-el-50-de-la-poblacion-mundial-vive-en-el-1-de-la-superficie-de-la-tierra-a-vista-de-mapa “la mitad de la población habita en el 1% de la superficie terrestre”. Así lo afirma Max Galka, cofundador de un negocio de Data business, y realizador de los análisis del mapa. De 7 mil ciento veinticinco millones, poco más de 3 mil millones habitan en zonas urbanas. Otros estudios realizados con el auspicio de organizaciones multilaterales ubican la tierra urbana en un rango que oscila entre 1 y 2%. Por otra parte, estadísticas del Banco Mundial muestran una tendencia creciente de la población urbana sobre la rural. En 1960, la población urbana apenas pasaba de 33%, mientras que para 2017, alcanzó el 54% (para 2021 ya toca el 57%) el enlace aquí: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS&ved=2ahUKEwiC4J2ln-z5AhWktoQIHRU4Dz0QFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw2QRR-CubnawWKfIknid93M del total de la población mundial. Y el departamento de asuntos económicos y sociales de las naciones unidas proyecta 66% para 2050. Para la productividad de un país, no hay evidencia de que exista una correlación positiva del PIB con el aumento de la migración de la población rural hacia las zonas urbanas. Sólo una correlación muy leve, nada concluyente. De hecho, en una encuesta de la ONU a líderes gubernamentales, sólo el 14% estuvo de acuerdo con el índice de urbanización y con el tamaño de las ciudades, mientras que el 83% inició medidas para frenarlas y el 3% inició medidas para acelerar el crecimiento de sus ciudades (cabría preguntarse si esos que la frenan estarían dispuestos a mudarse a zonas rurales, más allá de una vacacioncitas). Cada día aumenta el número de países cuya población urbana sobrepasa la rural. Y claro está, para los empresarios de la tierra urbana, que negocian la conversión de tierra rural a urbana con autoridades públicas, malo no es.

¿Y sobre la propiedad y costo de la tierra urbana?

En 2014 y 2015 solamente, más de 1 trillón de dólares se invirtieron en el sector inmobiliario, en sólo 100 ciudades de América del norte, Europa y Asia, excluyendo propiedades de precio bajo $5 millones de dólares y los sitios disponibles para el desarrollo. No sólo edificios, sino también lotes sin desarrollar, se consideran una buena inversión, cuando los mercados financieros son inestables. Las ciudades top 100, según la clasificación por nivel de inversión, representan el 10% de la población mundial, pero 30% del PIB mundial y 76% de la inversión del mundo. La riqueza claramente, está concentrada en un grupo selecto de áreas urbanas, señala Saskia Sassen, profesora de Sociología, presidenta del Comité de Pensamiento Global de la Universidad de Columbia (Nueva. York) y Premio Príncipe de Asturias, tiene investigaciones y artículos muy interesantes. En lugar de darte el enlace, te invito a que la busques por google y la leas.

Así mismo, señala Savill (firma de expertos en bienes raíces) que los activos inmobiliarios en todo el mundo alcanzan $ 217 trillones. Esto representa 60% del valor de todos los activos globales, incluyendo acciones, bonos y oro. Aunque el PIB mundial es de $ 270 trillones, esto es empequeñecido por el valor de las finanzas: medido por derivados pendientes (la medida básica de Finanzas), que vale más de mil trillones de dólares. Y una nota al margen, en 2014, el 54% de las ventas de bienes raíces con un precio sobre $5 millones de dólares en Manhattan fueron hechas a las empresas Shell (sostiene Sassen).

(Veremos si esta realidad se ralentizó con la pandemia, las expectativas actuales de recesión, la inflación en EEUU, la guerra de Ucrania con las consecuencias sobre los precios de los comodities y la quiebra de Evergrande)

¿Y hay alguna conclusión o la dejas sugerida?

Señala Sassen, que estamos en presencia de una sistemática corporativización global de la propiedad de la tierra urbana, y los grandes proyectos, que acaban con la textura de las ciudades, la cultura, la ciudadanía y la equidad. Que se están levantando fronteras legales y físicas para crear una nueva forma de arquitectura imperial dentro de las ciudades. Y que el ciudadano cada día pierde más su pertenencia.

Las obras más representativas de Fruto Vivas

La Flor de Venezuela (pabellón de Hannover, 2000), Club Táchira (Caracas), Iglesia del Santo Redentor (San Cristobal), Museo de Arte Moderno (Caracas), La Flor de los Cuatro Elementos (Cuartel de la Montaña) y por supuesto la casa de Porfirio Garcés.

Despedida. Fruto gracias por tanto amor, tu labor de maestro y tus obras a Venezuela. Un abrazo sentido a su novia eterna (Soraya), sus familiares y a todos los que lo quisimos y admiramos.

