Iván Duque: No me frustra no haber visto la caída Maduro, porque voy a estar vivo para verla (Video)

El expresidente de Colombia, Iván Duque, ofreció una entrevista a la periodista venezolana de NTN24, Idania Chirinos; en la que dijo no sentir frustración por no ver la “caída de Nicolás Maduro” durante su permanencia en la presidencia del país vecino.

Duque, quien adversó al chavismo durante toda su gestión como mandatario y apoyó abiertamente a la administración del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó; aseguró que “estará vivo para ver caer a Maduro”.

“No me frustra no haber visto la caída Maduro, me hubiera gustado! Y sabe por qué no me frustra? Porque voy a estar vivo para verla!! Cuando uno ve un país sufrir (…) uno tiene que sentir de corazón a corazón que termine esa horrible noche!“, expresó el mandatario.

“El chavismo es como una boa, va lenta, no se ve tan agresiva, hasta que empieza a enrollarse y estrangula hasta que mata”, dijo.

Duque reconoció que fue un error decir en 2019 que a Maduro le quedaban “días contados en el poder”. Hechos que Maduro calificó como un intento de intervención militar.

“En estos días alguien me comentó que yo no debí haber dicho que a Maduro le quedaban días contados en el poder. Tal vez, pero me salió del corazón, porque cuando uno ve a un país sufrir, cuando usted ve una familia entera cargando sus pertenencias con el anhelo de poder ser persona, uno tiene que sentir de corazón de que termine esa noche“, agregó.