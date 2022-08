¿Para qué sirve el dolor en el cuerpo?

Posteado en: Salud, Titulares

Cuando un malestar aparece es síntoma de que algo está sucediendo en el organismo. Por eso, hay que prestarle atención y consultar al médico.

Por infobae.com

¿Para qué sirve el dolor? Sirve para muchas cosas. Usted podrá decirme: “¿Qué quiere doctor, que me duela algo?” Y, la verdad, en este sentido, todos nos tenemos que amigar con el dolor. Porque el dolor no es solamente dolor. Es un síntoma. Y un síntoma no es solamente un síntoma. Es información.

Si alguna parte del cuerpo le empieza a doler, estoy hablando de dolores incipientes y no de dolores crónicos, ¿sabe por qué es? Porque algo anda mal. Su cuerpo le está mandando un informe, el cuerpo siempre nos habla.

Primero se comunica como un susurro, en voz baja. Si no lo escuchamos, nos va a hablar en voz normal. Y si no lo escuchamos nos va a terminar gritando. Entonces, cuando escuche un susurro de dolor, préstele atención. Porque nos está indicando, nos está dando información que una articulación está empezando a tener algún problema, que si aparece un dolor de estómago es por algo, y debemos averiguar de qué se trata.

Uno no debe acostumbrarse a convivir con dolores, aunque sean leves. Hay que consultar al médico (Getty)

Si detecta un poco de dolor de pecho, vamos a revisarlo. Lo mismo con el dolor de cabeza, de garganta o en la rodilla, es información importante que el organismo nos está transmitiendo para prestar atención.

Usted me va a decir que el dolor es habitual. Eso no es correcto, el dolor no debe ser habitual. Si hay dolor es porque algo están funcionando mal, aunque sea poco pero algo no está andando bien.

Los dolores también se vinculan con el estado de ánimo. En períodos de euforia probablemente uno tenga menos dolores y en pedidos de tristeza tenga más. Entonces si usted está pasando un período de cierto grado de melancolía es probable que presente una alta sensibilidad al dolor, no la desperdicie y registre esa sensación.

En general, los dolores aparecen de forma leve y si no les prestamos atención, aumentan su intensidad

Si uno tiene un dolor leve y me pregunta si puede tomar un analgésico, obviamente le responderé que sí, puede tomar un analgésico de los que venden en la farmacia, de venta libre.

Pero puede tomar los comprimidos de una caja, no más. Si usted nota que después de agotar un blister del medicamento no se le fue el dolor, no compré una segunda caja. Porque en ese caso hay que hacer un diagnóstico. Es importante entender que los medicamentos de venta libre no son de consumo libre.

Asimismo, sepa que si un dolor va creciendo en el tiempo, va aumentando, siempre debe ser motivo de consulta.

* El doctor Daniel López Rosetti es médico (MN 62540) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH). Y es autor de libros como: “Emoción y sentimientos” (Ed. Planeta, 2017), “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario.” (Ed. Planeta, 2019), entre otros.