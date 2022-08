Sharon Stone reveló que un novio más joven que ella la dejó por negarse a ponerse bótox

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Sharon Stone, una las mujeres más deseadas de Hollywood, reveló que recientemente estuvo en una relación con un hombre más joven que la dejó después de que ella se negara a recibir inyecciones de botox para borrar las arrugas de su piel.

Por Infobae

En su artículo de portada de septiembre de 2022 para Vogue Arabia, la protagonista de “Bajos Instintos” de 64 años, relató que su entonces novio le preguntó si usaba botox, ella respondió: “Probablemente sería muy bueno para tu ego y el mío si lo hiciera”.

La relación llegó a su fin poco después. “Lo vi una vez más después de eso y luego ya no estaba interesado en verme”, dijo Stone a la revista. “Si no me ves por más que eso, por favor encuentra el camino hacia la salida”.

La estrella se sometió a retoques estéticos en el pasado pero ahora desistió y aceptó el paso de los años.

“Hubo períodos en la súper fama cuando me inyecté botox y relleno y esas cosas, y luego tuve un derrame cerebral masivo y una hemorragia cerebral de nueve días y tuve que ponerme más de 300 inyecciones de botox para levantar un lado de mi cara”, recordó.

En estos días, Stone prefiere celebrar su edad y los fanáticos estás felices con esta decisión. A fines de julio, una foto en bikini en topless que compartió en Instagram con la leyenda “Afortunadamente imperfecta en un día perfecto” rápidamente se volvió viral.

“Lo publiqué porque siento que las mujeres se vuelven invisibles una vez que nos convertimos en mamás. La gente pasa a tu lado como si no estuvieras allí”, compartió la madre de tres hijos.

También dijo que la foto fue tomada durante una tarde con una amiga, con cada mujer tomando la foto de la otra porque “la vida no siempre te hace sentir como una ganadora a medida que envejeces”.

Stone está viviendo su mejor vida a los 64 años. “Siento que este es el período más emocionante y creativo de mi vida”, dijo. “Me siento muy, muy feliz. Nunca he estado tan alegre”.

En el transcurso de sus 40 años en la industria, la actriz aprendió varias lecciones, muchas de las cuales también compartió con el mundo en sus memorias de 2021, “La belleza de vivir dos veces”. Sus capítulos destacan experiencias impactantes, incluido el momento en que un director se negó a filmar sus escenas si no se sentaba en su regazo. A pesar de todo, Stone ha emergido como un símbolo de fortaleza inquebrantable para las mujeres de todo el mundo y, sin duda, para las mujeres con las que comparte la industria del cine.

“Me siento cómoda conmigo misma y no me siento personalmente oprimida. Creo que probablemente puedo hablar por ti y el resto del mundo femenino cuando digo que hay un gran esfuerzo para que no nos sintamos libres y nos sintamos oprimidas. Y no lo acepto”, afirmó la actriz.

Respecto a su vida personal, en 1984 se casó con Michael Greenburg, productor estadounidense. Aunque aparentemente su relación iba por buen camino, su romance terminó tres años después. Después de 14 años desde su primer divorcio, la actriz abrió las puertas de su corazón a Phil Bronstein, con quien se casó en 1998. Sin embargo, su relación con el periodista y editor estadounidense duró seis años.

Aunque sus matrimonios terminaron, la actriz quería convertirse en madre y lo intentó en varias ocasiones, pero no pudo conseguirlo biológicamente, así que optó por adoptar a tres niños: Roan Joseph, Laird Vonne y Quinn Kelly.