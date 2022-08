Presentadora de TV fue despedida por tener canas y así reaccionaron las marcas

Las empresas canadienses están mostrando su apoyo a las mujeres con canas que en muchos lugares sufren discriminación al ser apartadas de sus trabajos.

El gigante de comida rápida Wendy’s actualizó sus fotos de perfil en las redes sociales cambiando el histórico color de pelo rojo de la mujer en el logo por un tono de gris.

Wendy’s Canadá es la última marca en respaldar a la ex presentadora de CTV News Lisa LaFlamme, quien fue noticia la semana pasada por ser despedida sin contemplaciones por el conglomerado de medios Bell Media.

En un video publicado en las redes sociales, LaFlamme cuenta que fue “sorprendida” cuando Bell Media puso fin a su contrato en CTV National News después de 35 años, una “decisión comercial” que, según dice, hará que el papel de presentador principal de noticias tome “una dirección diferente”.

La decisión generó polémica en la opinión pública, que considera que LaFlamme debería haber tenido una despedida adecuada y una retrospectiva de su carrera después de 35 años en la empresa.

Dove Canadá reaccionó con una campaña en la que insta a la gente a cambiar sus fotos de perfil por las de color gris, en apoyo de aquellos que deciden abrazar su pelo con canas.

Age is beautiful. Women should be able to do it on their own terms, without any consequences ????????Dove is donating $100,000 to Catalyst, a Canadian organization helping build inclusive workplaces for all women. Go grey with us, turn your profile picture greyscale and #KeepTheGrey pic.twitter.com/SW5X93r4Qj

— Dove Canada (@DoveCanada) August 21, 2022