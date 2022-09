Actor de “Juego de tronos” celebró su boda y sorprendió con su aspecto, muy alejado de cómo se mostró en la serie

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Joffrey Baratheon, de Juego de tronos, se ha convertido en uno de los personajes más odiados del panorama audiovisual a nivel mundial, debido a su singular carácter.

Por 20minutos

Jack Gleeson, actor que interpreta al peculiar personaje, se apartó del foco mediático precisamente por todo el odio desmesurado que recibía en las redes sociales.

El intérprete, que en sus principios estudió la licenciatura de Teología y Filosofía en el Trinity College de Dublín, llegó a confesar que se sentía incómodo con el mundo de la fama. Es por ello que decidió crear su propia compañía de teatro y alejarse de las cámaras.

A pesar de su “aislamiento mediático”, su enlace matrimonial ha saltado a los medios, en parte por la publicación de instantáneas del mismo en Twitter.

Very simple, prayerful and dignified marriage ceremony for Film Celebrity Jason Gleeson and Roisin: The Glen Church pic.twitter.com/xcxAWGtXaJ

— Patsy Lynch (@patsylynch) August 29, 2022