Compró sin pagar porque Dios se lo pidió y se justifica con versículo: “Venid, comprad, sin dinero y sin precio”

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Una mujer, un cajero de una tienda de alimentos y un versículo de la Biblia de Isaías 55:1 protagonizaron un video viral debido a que la clienta quería llevarse varios productos que adquirió pero sin pagarlos, ya que aseguró que “Dios le dijo que así lo hiciera”; sin embargo, se topó con el enfado del trabajador del establecimiento.

Por: Heraldo

El hecho sucedió en Colombia cuyo video fue publicado en TikTok. La mujer, quien no tenía dinero para pagar los productos que intentaba llevarse, comenzó a discutir con el encargado de la tienda, quien le dijo que al no tener dinero, no podía dejarle llevar los alimentos.

-“¿No tienes dinero con qué pagar?”

Ella responde: -“No, yo no tengo con qué pagarte”.

-“Entonces, yo no puedo darte la compra”

-“Tú me la tienes que dar”.

Inmediatamente después de llevar a la caja y empezar a discutir, a la mujer se le escucha decir: “Yo estaba orando y Dios me dijo ve al granero y allá coge las cosas que necesitas, porque yo te las voy a dar”.

“¿Usted me viene a decir a mí que Dios le dijo que viniera a comprar su comida gratis?”, cuestionó el cajero que de pronto comenzó a quitar la bolsa en la que estaba empacando los alimentos de la mujer declarada como religiosa, que pide al encargado que vuelva a poner los objetos en la mesa.

-“Yo en mi casa tengo a mis hijos que no han comido desde ayer. No tengo un solo centavo. Yo estaba orando y Dios me dijo ve allá”, dice la mujer.

-“¿Yo qué tengo que ver con eso?”, respondió el hombre.

Cita versículo de Isaías 55:1

En ese momento, la mujer trató de convencer al cajero al citar un versículo del pasaje de Isaías 55:1 que dicta: “Venid, comprad, sin dinero y sin precio”; no obstante, de poco le sirvió para que el trabajador de la tienda accediera a la petición de aquella mujer.

Para leer más, pulse aquí.