¿Karma? Lanzamiento de misil ruso sale mal y golpea a un distrito de Rusia (VIDEOS)

Varios videos que circulan en las redes sociales parecen mostrar el momento exacto en el que el lanzamiento de un misil ruso salió espectacularmente mal.

Por: El Diario NY

Oficiales militares ucranianos dijeron que el miércoles por la noche, el ejército ruso lanzó seis misiles de defensa aérea S-300 en dirección a Kharkiv en el noreste de Ucrania, sin embargo, uno de los misiles se desvió de su curso y golpeó un distrito en la ciudad rusa de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania.

Varios residentes de Belgorod captaron el momento en cámara, dijeron oficiales militares ucranianos.

La cuenta de inteligencia de código abierto OSINTtechnical compartió algunos clips que supuestamente mostraban el lanzamiento fallido en Twitter, lo que sugiere que “algo salió muy mal con el sistema de guía”.

Failed Russian 9K720 Iskander launch in Belgorod tonight. Looks like something went seriously wrong with the guidance system. pic.twitter.com/SFyYy11F8T

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 31, 2022