Yankees subieron al prospecto venezolano Oswald Peraza desde Triple-A

Oswald Peraza fue llamado a las Grandes Ligas por los Yankees de Nueva York, desde la filial Triple A de los Mulos. Así lo reportó el periodista del New York Post, Joel Sherman a través de su cuenta de Twitter. Con la expansión de los rosters, el criollo podrá integrar el roster de las Mayores desde este 1ro de septiembre.

Por Luis Alvarado / Meridiano

Peraza, uno de las mejores promesas en el sistema de los Bombarderos, ha estado ofreciendo un gran desempeño en ambas facetas del juego con los Scranton Wilkes-Barre Rail Riders. El criollo inició el año en la filial AAA de los Yankees y ha dejado línea ofensiva de .258/.329/.440 con 18 cuadrangulares y 49 carreras empujadas.

SS Oswaldo Peraza is being promoted by the Yankees with rosters expanding.

— Joel Sherman (@Joelsherman1) September 1, 2022