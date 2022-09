El Chigüire Bipolar: Cancelan concierto de Juanes luego de que Diosdado ordenara montar la tarima en El Helicoide

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En los últimos días, el parlamentario y villano favorito de la televisión venezolana, Diosdado Cabello, tachó de “inmoral”, “hipócrita” y “protegido de Uribe” al cantante colombiano Juanes durante la emisión nocturna de su programa “Con El Mazo Dando”. A pesar de las acusaciones, el número 2 del chavismo también ordenó montar la tarima del concierto del cantautor en El Helicoide, para que tuviera “un lugar más acorde a la situación”.

Por El Chigüire Bipolar

Cabello, conocido fanático del género “gore” y la única persona que podría patear un pug cachorro en la calle, ofreció declaraciones desde la emisión de la señal de Venezolana de Televisión: “Aquí en Venezuela lo que sobra es la democracia hermano. En Venezuela se hace plata, si te llamas Diosdado. Ahora, si te llamas Juanes y quieres venir a hacer dinero de la patria de Chávez, Bolívar y La Divaza, estás ponchado parcero. Ahhh, ahora si estás asustado, oligarca, imperialista, guaidocista, dayanamendocista, eso lo que eres muchachito. Pero ven acá, no me tengas miedo, yo no te voy a hacer nada chico, lo del Helicoide era un chistecito… ¿o no? En el gobierno de Nicolás Maduro cabemos todos, menos los que hacen comentarios en contra del gobierno, a mí no me gusta que hablen mal de nosotros, pero la invitación sigue activa, cuando quieras nos tomamos un café, deja el miedo compañero, que eso no es de hombre pues”, finalizó Cabello mientras advertía a Daddy Yankee de que si quiere venir a cantar a Venezuela, tiene que cambiarse ese apellido imperialista.