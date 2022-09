La fuerte confesión de Kanye West sobre la pornografía y la relación con su familia

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Kanye West es uno de los raperos más reconocidos en la industria musical estadounidense, no obstante, su vida a estado envuelta todo tipo de polémicas desde hace muchos años y esta vez no fue la excepción, pues el intérprete de éxitos como Runaway , Gold Digger o Flashing Lights dio a conocer que sufre de una adicción a la pornografía.

Por Infobae

Fue el jueves pasado, cuando el famoso reapareció en redes sociales para dejar a un lado su faceta de artista y adentrarse un poco más en su vida privada.

En una primera publicación -la cual posteriormente fue eliminada- el rapero lanzó un mensaje para Victoria Villarroel, quien fungió por un tiempo como la asistente de Kylie Jenner. Ahí, Kanye hizo alusión a su ex suegra Kris Jenner y madre del conocido clan Kardashian.

“No dejes que Kris te obligue a hacer de playboy como hizo [Kylie] y Kim”, comenzó a escribir.

Asimismo, West reveló que uno de los motivos por los cuales su vida dio un giro drástico, fue su adicción a la pornografía.

“Hollywood es un burdel gigante. La pornografía destruyó a mi familia. Lidio con la adicción que Instagram promueve”, continuó.

Para rematar, el artista no sólo se refirió indirectamente al apoyo que Kris Jenner le dio a su ex esposa y a Kylie para firmar con PlayBoy en 2007 y 2019 respectivamente, sino que ahondó en que no estaba dispuesto a permitir que sus hijas pasaran por una situación familiar.

“No dejaré que le pase a Northy y Chicago”, sentenció.

Cuál habría sido la respuesta de Kris Jenner

De acuerdo con algunos medios internacionales, aparentemente, en un segundo post Kanye habría filtrado algunas conversaciones en donde se puede leer que presumiblemente un integrante anónimo de las Kardashian le pidió que detuviera las declaraciones.

“De mi mamá por favor dile que deje de mencionar mi nombre, tengo 67 años y este tipo de situaciones no me hacen bien y a veces parece que mi estrés no tiene final”.

A lo que supuestamente Kanye habría respondido: “Ustedes no tienen derecho sobre mis hijos y sobre a donde irán a la escuela. Ellos no harán Playboy ni cintas sexuales. Diles a tus Clinton-amigos que vengan por mí, aquí estoy”.

Cabe recordar que Kanye West y Kim Kardashian tuvieron un tórrido romance que no sólo los llevo al altar, sino que tuvieron cuatro hijos en conjunto. Pero no todo fue color de rosa y la pareja se separó.

El divorcio de la ex pareja lleva más de un año tramitándose y todo se vuelve más complicado debido a los deseos que el rapero ha mostrado en meses recientes por recuperar a su ex esposa. El músico ha enfrentado la separación de forma pública, incluso colocando publicaciones en sus redes sociales implorando a Kardashian por la reconciliación.

A finales del mes de febrero pasado, Kardashian exhortó a los tribunales a acelerar su divorcio, diciendo que eso ayudaría a West a aceptar que su matrimonio está acabado.

“Deseo mucho estar divorciada”, escribió Kardashian en una declaración consignada ante los tribunales de Los Ángeles.