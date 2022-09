Xavi Hernández habló sobre Gerard Piqué en medio del mediático divorcio con Shakira

Posteado en: Deportes, Titulares

Seguramente no es la temporada soñada para Gerard Piqué la actual. El desembarco de su viejo compañero Xavi Hernández al banco de suplentes lejos de darle mayor espacio en el equipo del Barcelona lo terminó relegando a un rol secundario que para colmo se conjuga con una delicada situación personal a raíz del mediático divorcio con Shakira que lo tiene en el centro de la escena de los periódicos deportivos y de espectáculos.

Luego de enviarlo durante los tres partidos iniciales de la Liga de España al banco de suplentes, el entrenador respondió sobre el presente privado del futbolista de 35 años: “Yo lo veo tranquilo y entrenando bien. Esta semana especialmente ha entrenado muy bien. Ayer hizo un entrenamiento creo que muy positivo para él y nos va ayudar. No me molesta ninguno de los jugadores que se ha quedado en la plantilla. Somos los que somos y tenemos que ser una familia. En cuanto a su vida personal, intento que esté feliz, que esté contento con su familia, con sus amigos, y que venga feliz a entrenar. Pero ya en los temas personales intento no meterme. Si necesita ayuda, aquí estamos. En tema futbolísticos ninguna queja, va a ser muy útil para esta temporada”.

Hasta el momento, el uruguayo Ronald Araujo, el francés Jules Koundé, el danés Andreas Christensen y el español Éric García aparecieron por delante de él en los distintos roles que utilizó Xavi en la última línea. “La decisión es técnica. Al final depende de mí y tengo que tomar decisiones. Cuando juegue Piqué me preguntarás porqué no juega Araujo o Koundé. Ha pasado toda la vida. Entiendo que con Piqué y Jordi haya debate, pero están ayudando mucho. Su compromiso es intachable. No habrá ningún problema”, aclaró el DT.

El tema recurrente para el entrenador del Blaugrana está enfocado sobre Piqué y Jordi Alba porque ha relegado en la consideración a dos futbolistas que llevan más de una década en el alto nivel del club, además de ser las últimas estrellas de las recientes épocas gloriosas. Sin embargo, Xavi dejó en claro que el tiempo corre para todos: “Le pasará a todo el mundo. Le pasará también a Pedri cuando tenga 34. Al final tuve una oferta de renovación de tres años para seguir en el club y decidí que no era el momento”.

Alba apareció como titular en el primer duelo, pero luego el carril izquierdo terminó siendo para el juvenil Álex Balde además que sobre el cierre del mercado de pases se avanzaron en los fichajes de Héctor Bellerín y Marcos Alonso para los carriles: “Yo a Jordi lo quiero aquí, como capitán y persona. Tengo una muy buena relación con él y el compromiso que tiene con el club es extraordinario. No pensé que saldría del club. Hay partidos para todo el mundo. El año pasado en la derecha teníamos a Dest, Alves y Sergi. Marcos puede jugar en varias posiciones”.

Mientras el escenario deportivo es esquivo para Piqué, el asedio mediático lo impulsó a emitir un comunicado en las últimas horas para expresarse sobre su vida privada: “Desde que el pasado 4 de junio Shakira y Gerard Piqué confirmaran su separación a través de un comunicado conjunto, se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre el jugador, su familia y su vida personal y, por tanto, privada. Estos reportajes e imágenes ocasionan no solo un daño a su honor y un perjuicio a su imagen, sino un grave atentado contra los derechos de sus hijos, cuya seguridad y protección representan para él su mayor preocupación”, expresó en uno de los fragmentos.