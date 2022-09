Aterrizó el avión que un piloto amenazaba con estrellar en Mississippi

El avión que sobrevoló en círculos en Tupelo, Mississippi y las áreas circundantes está en tierra, informó el gobernador del estado Tate Reeves en sus redes sociales.

Por Monitoreamos

“El avión sobre North MS está en tierra. Agradecido de que la situación se haya resuelto y que nadie haya resultado herido. Gracias sobre todo a las fuerzas del orden público locales, estatales y federales que manejaron esta situación con extrema profesionalidad,” dijo el Reeves en su cuenta de Twitter.

The plane over North MS is down. Thankful the situation has been resolved and that no one was injured. Thank you most of all to local, state, and federal law enforcement who managed this situation with extreme professionalism.

