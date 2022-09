Semana: las primeras imágenes del sobreviviente del atentado que dejó siete policías muertos en el Huila

Posteado en: Actualidad, Internacionales

SEMANA publica en exclusiva las primeras imágenes del uniformado sobreviviente del atentado con explosivos, el auxiliar Gustavo Alberto Esquive, un joven que hoy, además de lo sucedido, se recupera tras el asesinato de sus siete compañeros en medio de una emboscada.

Por Semana

Jesús María Esquivel, padre del patrullero Gustavo Alberto Esquivel, habló de su hijo, único sobreviviente de la masacre de policías en Huila. De acuerdo con su relato, el uniformado siempre manifestó su deseo de ser policía y por eso lo considera un milagro de Dios, tras sobrevivir a semejante tragedia. Siete de sus compañeros fueron masacrados de una manera que tiene conmocionado al país.

“Ellos ya habían tenido un altercado con los civiles y los habían amenazado”, dijo Jesús María Esquivel cuando refirió que su hijo le dio cuenta de altercados, en el pasado, con la población civil. “Mi segundo hijo, un hijo muy educado, muy sencillo, la gloria de Dios que lo vuelvo a ver”, agregó. “Él siempre quiso ser un policía, me decía que estaba bien, que le tocaba muy duro estar en los entrenamientos”, aseveró.

Respecto a la declaración en la que dijo que su hijo, así como sus compañeros asesinados ya habían sido amenazados, Jesús María Esquivel señaló que su hijo en varias oportunidades le dijo que tenía miedo porque la zona donde operaban no era segura. “Que era peligrosa y no sabían qué podía pasar. Habían tenido un altercado con los civiles y los habían amenazado. No tengo mucho más conocimiento porque no me pudo decir”, agregó.

En las imágenes se ve al uniformado despierto, consciente. De hecho su hermano, en diálogo con SEMANA, dijo que habló con él. Edwin Esquivel, un hermano del auxiliar de policía Gustavo Alberto Esquivel Rojas, aseguró que su familiar fue “el único sobreviviente del atentado”, en declaraciones que dio en horas de la madrugada a los colegas de Caracol Radio y posteriormente a SEMANA, presente en Huila. “Estoy contento porque sobrevivió, el único sobreviviente del atentado a la patrulla en el municipio de San Luis. Él es uno de los hermanos mayores de la familia. Vive aparte con mi papá, por los lados de Colombia (Huila)”, agregó, al indicar que su hermano es soltero y no tiene hijos. El uniformado no tiene heridas de gravedad, permanece estable, está en shock y es atendido en la clínica de la Policía en Neiva.

