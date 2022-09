El hijo de Michael Jordan sale con la ex de Scottie Pippen y sacude los cimientos rosas de la NBA

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Una noticia ha sacudido los cimientos de la crónica rosa de la NBA después de que TMZ haya publicado unas fotografías del hijo de Michael Jordan saliendo con la exmujer de Scottie Pippen.

Por Marca

Marcus Jordan y Larsa Pippen fueron sorprendidos en una cita doble con otra pareja en el restaurante Zuma de Miami.

Michael Jordan's son, Marcus Jordan, is seen on what appears to be a double date with Scottie Pippen's ex-wife, Larsa Pippen, down in Miami. https://t.co/SYVjlzLZIF

— TMZ Sports (@TMZ_Sports) September 4, 2022