Mateusz Morawiecki: Pérdidas sufridas por Polonia a causa de la agresión y la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945)

Posteado en: Opinión

Hay crímenes que nunca pueden ser perdonados del todo, y nunca pueden ser olvidados. El tiempo no exime al autor de su obligación de reparar a la víctima. Aunque los crímenes parezcan difíciles de cuantificar.

No todos los países de Europa Occidental comprenden la magnitud de la tragedia que supuso para Polonia la Segunda Guerra Mundial. Desde una perspectiva occidental, el conflicto puede verse como una serie de batallas, movimientos de tropas y decisiones políticas. Para nosotros, fue sobre todo un conjunto de crímenes, atrocidades y destrucción, así como de oportunidades de desarrollo que se han perdido para siempre.

Desde el principio, la Segunda Guerra Mundial fue un crimen a sangre fría planeado con el objetivo de la eliminación física de naciones enteras y la destrucción de países enteros.

Por supuesto, la guerra trajo muerte y destrucción en todas partes. Pero en Europa del Este, esta época terrible fue cien veces peor que en Francia, Bélgica, Holanda o Dinamarca. Aunque hoy es difícil de imaginar, hace tres generaciones la Alemania nazi negaba a los polacos el derecho a vivir. Nos consideraba una raza de esclavos sobre la que se podían llevar a cabo impunemente crímenes y experimentos horribles.

Los prejuicios raciales, el sentimiento de superioridad y las ambiciones coloniales del Tercer Reich condujeron a la mayor tragedia de la historia de mi país. Dieron al traste con las posibilidades y esperanzas de toda una nación.

Polonia todavía se tambalea por los efectos de esta guerra. Y seguirá luchando con ellas mucho después de que los últimos testigos de esa época inhumana hayan desaparecido.

Según el Plan General Ost alemán, los polacos debían ser exterminados en su mayoría, y la pequeña parte que quedaba viva debía ser reducida a la función de esclavos, una fuerza de trabajo coaccionada. Este plan criminal se aplicó desde el primer día de la Segunda Guerra Mundial. Incluso las primeras bombas, que cayeron sobre Polonia a las 4:40 de la madrugada del 1 de septiembre de 1939, no iban dirigidas a instalaciones militares, sino al hospital y a los edificios residenciales de la indefensa ciudad de Wielu?. Los alemanes lanzaron 380 bombas con un peso total de 46 toneladas sobre la tranquila y dormida ciudad. Fue un genocidio sádico y horrible.

Ya en los primeros días de la guerra, la Wehrmacht y las unidades auxiliares formadas por alemanes de a pie quemaron vivos a niños y mujeres indefensos.

En una famosa foto de septiembre de 1939, el fotógrafo estadounidense Julien Bryan captó a una niña polaca de 12 años, Kazimiera Kostewicz, llorando sobre el cuerpo de su hermana no mucho mayor, Anna, que fue fusilada por un soldado alemán.

Había millones de niños así en Polonia, llorando a sus padres, hermanos y amigos. Al mismo tiempo, millones de padres lloraban a sus propios hijos a causa de la guerra. Fue una matanza infernal, y una matanza que los alemanes llevaron a cabo en gran medida sobre civiles comunes e inocentes.

La realidad de Polonia bajo la ocupación alemana consistía en constantes crímenes, masacres de civiles, un gigantesco saqueo de los bienes polacos, el robo de más de 500.000 cuadros, esculturas y otras obras de arte. En algún lugar de una casa o mansión alemana cuelga hasta hoy el “Retrato de un joven” de Rafael Santi.

La realidad de Polonia bajo el cautiverio alemán fue la conversión de ciudades enteras en escombros, la destrucción de lugares culturales y religiosos, las redadas en las calles, las ejecuciones en espectáculos, los experimentos médicos con prisioneros y cautivos, el secuestro de niños de sus padres (al menos 200.000 niños fueron secuestrados de esta manera) y su envío a las profundidades del Reich para su “germanización”. Por último, la construcción en suelo polaco de una terrible máquina de muerte: el campo de concentración.

Los actos criminales de violencia se planificaron detalladamente, y también tuvieron nombres: Intelligenzaktion, Sonderaktion o Außerordentliche Befriedungsaktion. Todas ellas eran operaciones organizadas que los alemanes dirigían contra la élite de la nación polaca: profesores, abogados, médicos, ingenieros, maestros o arquitectos. Sólo en la Operación Tannenberg, en los primeros meses de la guerra, los alemanes asesinaron a unos 55.000 ciudadanos polacos, entre ellos funcionarios de todos los niveles, activistas locales, profesores, policías y representantes de muchas otras profesiones importantes para la organización del Estado. Durante los seis años, más de 5,2 millones de ciudadanos de mi país fueron asesinados, y la población se redujo en unos 12 millones.

Al final de la guerra Polonia tenía una economía completamente arruinada, la industria destruida y sus ciudades arrasadas.

¿Y qué pasó con los que sembraron el terror en Polonia durante todo este tiempo? A menudo se convirtieron en élites locales en la Alemania Occidental de la posguerra y vivieron en la opulencia, evitando cualquier responsabilidad por los crímenes que cometieron. Como Heinz Reinefahrt, uno de los verdugos del Levantamiento de Varsovia, que después de la guerra se convirtió en alcalde de la ciudad de Westerland, en la famosa isla de Sylt, y más tarde fue miembro del Landtag de Schleswig-Holstein. Heinz Reinefarth es sólo uno de los innumerables ejemplos de cómo terminó realmente la Segunda Guerra Mundial: con gran injusticia. Así es, la guerra más sangrienta de la historia del mundo nunca fue plenamente juzgada.

Por eso hoy planteamos la cuestión de las reparaciones, la cuestión de la compensación por los crímenes alemanes contra el pueblo y los ciudadanos polacos. Crímenes que nunca deben ser olvidados. Con la justicia y el buen nombre de las víctimas en el corazón, hemos preparado el Informe sobre las pérdidas sufridas por Polonia como resultado de la agresión y ocupación alemanas durante la Segunda Guerra Mundial 1939-1945. Este informe de 3 volúmenes es el resultado de más de 4 años de trabajo de un equipo de expertos especialmente designado. Es un relato del futuro robado a Polonia.

La lección que debemos aprender de la Segunda Guerra Mundial es que los crímenes que no se recuerdan, no se nombran, no se juzgan y no se castigan sólo pueden ser un presagio de los que vendrán. Después de todo, los crímenes de guerra están ocurriendo hoy ante los ojos de toda Europa: los están llevando a cabo las tropas rusas sobre el pueblo ucraniano. Los bárbaros de hoy deben saber que no escaparán a la responsabilidad de sus crímenes: genocidio, destrucción y saqueo. Deben ser conscientes de que la justicia les alcanzará inevitablemente.

Alemania ha adoptado durante muchos años la posición de que el tema de las reparaciones de guerra estaba resuelto desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no fue hasta hace poco que Alemania decidió indemnizar a las etnias herero y nama por el genocidio cometido en Namibia hace más de un siglo. Después de casi 50 años, Alemania también aceptó pagar reparaciones a las familias de las víctimas de los atentados terroristas contra los atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de Múnich. No importa si han pasado 10, 50 o 100 años desde los crímenes. Lo que importa es si se ha rendido cuentas de verdad.

Cualquier debate sobre las reparaciones debe tener en cuenta también estos gestos de las autoridades alemanas. Las víctimas de la maquinaria bélica totalitaria alemana no sólo merecen el mismo respeto y recuerdo que las víctimas del colonialismo o del terrorismo. La escala inimaginable de la destrucción infligida a Polonia entre 1939 y 1945 hace que la reparación de las pérdidas sea un proceso que se prolonga durante años.

Después de la Segunda Guerra Mundial, decimos “nunca más” cada año, y sin embargo las reparaciones para el pueblo polaco nunca se hicieron realidad. En un sentido existencial, estas pérdidas no pueden ser valoradas ni compensadas. Después de todo, ¿quién es capaz de estimar el precio de la vida humana? Aquí es donde sólo la historia puede juzgar a los autores. Sin embargo, también existe la responsabilidad de las sociedades y los Estados. Esta responsabilidad sí puede medirse y contarse. Creemos que esta responsabilidad por los errores cometidos es la base para construir un futuro común entre las naciones. Es imposible mirar hacia el futuro sin resolver la verdad sobre el pasado. Debemos y queremos seguir adelante. Pero el único camino que nos lleva hacia adelante es el de la verdad. Espero que éste sea el camino que emprendamos. Espero que así podamos cerrar uno de los capítulos más oscuros de la historia de Polonia, de Europa y del mundo.

Mateusz Morawiecki es el Primer Ministro de la República de Polonia