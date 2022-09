¡Por fin! Venezolano esperó más de un año para pegar jonrón en las Grandes Ligas (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El domingo, el venezolano de los Washington Nationals, César Hernández, en su visita al plato 546 de la temporada, le conectó un jonrón al relevista Trevor Williams, siendo el primer cuadrangular que conecta después de que dio 21 el año pasado.

Por AP

Traducción libre lapatilla.com

Después de imponer una marca personal con sus 21 cuadrangulares del 2021, Hernández pasó más de un año sin jonrón ya que la última vez que la sacó del parque fue el 26 de agosto del 2021, cuando era miembro de los Chicago White Sox.

“Estoy muy feliz de haber salido del primero”, dijo Hernández. “Espero poder encontrar algo más de consistencia en el resto de la temporada y dar unos cuantos más”.

If you are going to do it, do it BIG! #NATITUDE pic.twitter.com/yP6G2lgV0C

— Washington Nationals (@Nationals) September 4, 2022