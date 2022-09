Tragedia en Puerto Rico: pareja viajaba en moto de agua cuando fueron alcanzados por un rayo

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un hombre y una mujer murieron este domingo al ser impactados por un rayo mientras viajaban en una moto acuática en un cayo en Salinas, municipio en el sur de Puerto Rico, informó la Policía.

Las víctimas aún no han sido identificadas por las autoridades.

Según la información preliminar de la Policía, la pareja viajaba en la moto náutica en el Cayo Matías en el mencionado municipio, cuando cayó el rayo.

Otro hombre también resultó herido producto de la poderosa descarga eléctrica, informaron las autoridades.

Los cuerpos fueron recuperados y están en la orilla del cayo, reportó la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía.

El Servicio Nacional de Meteorología de San Juan advirtió desde este sábado sobre la posibilidad de fuertes tronadas y rayos para gran parte de Puerto Rico, debido a bandas de lluvia pertenecientes a la tormenta tropical Earl por su paso por el Atlántico.

EFE

***UPDATE***

SEP 04: ??

There is a moderate to high risk of rip currents across all beaches of the local islands.

Existe un riesgo moderado a alto de corrientes marinas a través de todas las playas de las islas locales.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/GF6n4Gwpka

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 4, 2022