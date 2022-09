Conmovedor: El niño que rifó un pollo para poder comprar prótesis para su pierna

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Desesperado por no tener el dinero para cambiar la prótesis de su pierna, Michael Jeremmy Montañez Medina, de 13 años, decidió elaborar con su puño y letra, cien boletas para rifar un pollo de 5 kilogramos. La meta es reunir 3 millones para sustituir la prótesis y traerla desde Venezuela.

Por El Tiempo

Michael, quien vive a veinte minutos del casco urbano de Chinácota (Norte de Santander), usa prótesis desde que tenía un año y medio, debido a una deficiencia congénita en su pierna derecha. Pero esto no ha sido un impedimento para él, sueña con estudiar enfermería y ayudar a los demás.

“No he sufrido burlas, mis compañeros son solidarios. Mi mamá siempre me ha enseñado que nunca debo cohibirme de nada y por eso soy feliz”

“Nos dijeron que era más económico comprarla en San Cristóbal (Venezuela) y nosotros la mandamos hacer allá. No he sufrido burlas, mis compañeros son solidarios. Mi mamá siempre me ha enseñado que nunca debo cohibirme de nada y por eso soy feliz”, dice.

Michael vive en la vereda Manzanares con sus hermanos, abuelos y sus papás Lourdes Medina y Pablo Montañez, quien trabaja como obrero de construcción. Una familia humilde que disfruta del clima paramuno de esta población nortesantandereana.

“Tenemos una perrita y tres pollos grandes, uno de esos es el de la rifa. Es un poco cara pero es por una buena causa”, afirma Michael, quien dice que su mamá le regaló el ave. Cada puesto cuesta 10 mil pesos.

Uno de sus tíos le presentó al profesor Víctor Sosa, quien tiene un programa informativo en una emisora comunitaria, y a través del noticiero local dio a conocer la noble causa de Michael. Además, contactó a un medio nacional y la historia del menor la conoció todo el país.

“Yo fui con mi papá a la casa del profesor y le pedí que me ayudara con la rifa. Varias personas me han ayudado, han comprado boletas y me dejan mensajes en la emisora”, explica.

Sin embargo, la entrevista radial cambió la vida de Michael en minutos. Pasó de la angustia por conseguir 3 millones a recibir el apoyo de personas de Cali, Bogotá y Miami. Incluso, un manager musical anunció que le obsequiarán una prótesis que será enviada desde Medellín.

Para seguir leyendo ingrese AQUÍ