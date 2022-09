“Me pagan menos por tener vagina”, la fuerte crítica de Jennifer Lawrence a Hollywood

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Jennifer Lawrence, de 32 años, reveló a la revista Vogue en que sufrió dos abortos espontáneos antes de dar a luz a su hijo en febrero de este año. La ganadora del Oscar dijo que quedó embarazada a los 20 años y “tuvo un aborto espontáneo sola en Montreal” antes de poder abortar. Volvió a quedar embarazada durante el rodaje de la comedia de Netflix de Adam McKay “Don’t Look Up” y sufrió un segundo aborto espontáneo.

Por Infobae

Lawrence, que no reveló el nombre del bebé, contó a la publicación sobre los abortos espontáneos que sufrió mientras discutía la anulación de Roe v. Wade, el histórico fallo sobre el aborto que derogó la Corte Suprema de los Estados Unidos.

La actriz expresó su indignación por el hecho de que las jóvenes en todo el país ahora enfrentan opciones limitadas. “Tuve un gran embarazo. Pero cada segundo de mi vida fue diferente. Y a veces pensaba: ¿y si me obligaran a hacer esto?”.

Según la revista Vogue, gran parte de la decepción de Lawrence por la anulación de Roe v. Wade está “dirigida a ciertos familiares en Louisville, Kentucky, donde creció, incluido su padre”. La actriz dijo que había estado tratando de reparar la ruptura familiar después de dar a luz, y luego el fallo de la Corte Suprema se hizo oficial y complicó las cosas.

Lawrence procesó su drama familiar en terapia.

“Trabajé muy duro en los últimos cinco años para perdonar a mi papá y a mi familia y tratar de entender: son diferentes”, explicó. “He intentado superarlo y realmente no puedo. Ya no puedo tratar con personas que no son políticas. Vives en los Estados Unidos. Tienes que ser político. Es demasiado terrible. La política está matando gente”.

“Es demasiado personal para la existencia de una mujer ver a los hombres blancos debatir sobre el útero cuando no pueden encontrar un clítoris”, sentenció.

Lawrence agregó: “No quiero menospreciar a mi familia, pero sé que muchas personas están en una posición similar con sus familias. ¿Cómo puedes criar a una hija desde el nacimiento y creer que no merece la igualdad? ¿Cómo?”.

La desigualdad es algo con lo que Lawrence ha tenido que lidiar en Hollywood, donde a menudo le han pagado menos que a sus coprotagonistas masculinos.

La actriz ganó mucho menos que sus coprotagonistas masculinos en “La gran estafa americana”, mientras que en 2021 recibió USD 5 millones menos que Leonardo DiCaprio en “Don’t Look Up”.

Lawrence cree que a todos los actores a menudo se les paga en exceso, pero eso no hace que la brecha salarial sea menos frustrante. “No importa cuánto haga. ¿Todavía no me van a pagar tanto como a ese tipo, por mi vagina?”.

La actriz estará en el Festival Internacional de Cine de Toronto este mes para el estreno mundial de su nuevo drama “Causeway”, que se estrena el 4 de noviembre por Apple TV.

Filmar y producir “Causeway”, la historia de una veterana de guerra que vive con PTSD mientras se recupera de una lesión cerebral, fue un cambio de ritmo para Lawrence. Se sintió atraída por el ritmo improvisado de la narración y agregó: “Me gusta una película de Marvel de ritmo rápido. Pero echo de menos la melodía lenta de una historia impulsada por los personajes”. Pero la atmósfera política y personal resultó en “el rodaje más duro” de la vida de Lawrence.

“Trabajé muy duro. Fue el rodaje más duro de mi vida. Fueron tres años”, dijo Lawrence. “Espero que la gente la vea. Pero si no, todos vamos a morir de todos modos, así que a quién le importa”.