El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 6 de septiembre de 2022

Aries

Necesitas alcanzar una meta, pero no ves posibilidades de lograrlo en este momento. Te desanimas y dejas de actuar, y al contrario, debes moverte aún más. No te dejes vencer por los obstáculos o el desaliento, sigue adelante con el plan que has ideado. Que las condiciones no estén dadas ahora no quiere decir que no lo estarán después, sólo debes actuar y tener paciencia. Todo llega a su tiempo.

Tauro

Si tienes pareja disfrútala y trabaja en la relación para que sea estable y duradera. Y si estás soltero, puedes pasarla bien con esa persona que tanto te gusta, sin expectativas, solo con la intención de vivir el momento. Y sino hay nadie en tu vida en este momento, ¿que importa? Ya llegará esa persona que te hará disfrutar, tú por ahora disfrutate a ti mismo.

Géminis

Durante mucho tiempo haz levantado muros delante de ti, algunas veces por miedo a ser herido y otras porque te da flojera involucrarte con quienes te rodean. Esta bien que te protejas, pero no lo está que te aísles, puede que funcione por un tiempo, pero es hora de hacer las cosas diferentes.

Cáncer

Das en el clavo. Surge una idea que podría ayudarte a dar un giro de 180 grados a la forma en que trabajas. El cambio es grande y hay mucho por aprender, así que manos a la obra. No hagas nada a medias ni te apresures en ver resultados, dale a cada cosa su tiempo y sobre todo tomate tiempo para preparar tu idea lo suficientemente como para que sea exitosa.

Leo

Las cosas no están como te gustarían, pero no están mal, sin embargo quieres más y tomas decisiones que si bien no generan resultados inmediatos ayudan a ver una luz al final del túnel. Puede que tengas que dejar atrás hábitos, rutinas y alguno que otro plan, pero valdrá el esfuerzo. Todo por avanzar.

Virgo

Estás más consciente de tus sentimientos y controlas más tus emociones. Hasta hace unos días eras como una montaña rusa, a veces en la cima y otras abajo, pero ahora entiendes que quien te sumerge en ese círculo vicioso eres tú. Rompes con esa conducta repetitiva y estás dispuesto a ser una mejor versión de ti mismo.

Libra

Creas un plan y decides ponerlo en práctica de inmediato, pero no estás seguro. Tienes un ruido interno en tu cabeza que te sabotea y te dice ¿y sino lo logras?. No te preocupes, todos tenemos ese ruido. La clave es aprender a lidiar con el, puede que siempre lo escuches pero no que le prestes atención. Un truco infalible es crear un plan B y hasta uno C, estarás más tranquilo si tienes otras opciones.

Escorpio

Te liberas de pensamientos que apagan tu brillo. Es un día para conversar con alguien especial y confiarle de forma confidencial una preocupación en torno a un asunto que no te deja en paz desde hace varios días. Necesitas desahogarte, pero debes escoger con inteligencia con quien lo harás.

Sagitario

Expón tus ideas con seguridad, busca nuevas formas de hacer las cosas y crea un equipo que te respalde. Haz que se comprometan tal como lo haces tú, que sean esos aliados con los que avanzar sea una tarea más fácil. ¿Como lograrlo? Reconoce sus capacidades, dales la remuneración que se merecen y motívalos con los posibles resultados, pero hazlo basado en la realidad.

Capricornio

Hoy puedes demostrar tus capacidades con la confianza suficiente de que lo harás bien. No importa si no obtienes el reconocimiento que esperas de inmediato, es más, ni siquiera lo necesitas ahora ni después. Estás en condiciones de triunfar por ti mismo y continuar en ese camino indefinidamente.

Acuario

Hay cierta tensión en el ambiente. Hay asuntos no resueltos que te alejan de seres queridos, pero al parecer ninguno está muy dispuesto a ceder, de hecho ni siquiera se esfuerzan por entender el punto de vista del otro. ¿Que esperas para hacerlo? El orgullo no es buen consejero, ademas no sirve para nada. Antes de que comience Mercurio retrógrado, lima asperezas. Da ese primer paso y elévate al siguiente nivel en tus relaciones.

Piscis

Reconoce tus límites. Tal vez puedes hacer muchas cosas pero no todas a la vez. Necesitas establecer prioridades, administrar mejor tu tiempo y crear un plan que te ayude a concretar algo para pasar a lo siguiente. Podrás con todo, pero a su tiempo y lo más importante, a tu ritmo.