El video viral de Harry Styles: ¿escupió al actor Chris Pine en el Festival de Venecia?

El cantante y novio de Olivia Wilde, directora de “Don’t Worry Darling”, fue protagonista de un raro momento que generó debate en las redes

Un video de Harry Styles supuestamente escupiendo al coprotagonista de “Don’t Worry Darling”, Chris Pine, en su entrada a la proyección de la película en el Festival de Venecia, se volvió viral. Las imágenes muestran al actor sorprendido con un actitud del cantante antes de que se siente en su butaca ante la mirada de su novia y directora del filme, Olivia Wilde.

Por Infobae

Los usuarios de Twitter están convencidos de que Styles escupió en el regazo de Pine en un video ahora viral de los coprotagonistas de “Don’t Worry Darling” en el estreno del Festival de Cine de Venecia el lunes.

En las imágenes, el ex miembro de One Direction, de 28 años, tomó el asiento vacío junto a Pine, quien tenía a la directora Olivia Wilde a su otro lado.

Después de que el cantante aparentemente dirigiera su saliva al actor de 42 años, Pine se congeló en medio de un aplauso y miró fijamente su regazo con una sonrisa antes de reírse para sí mismo.

Styles, por su parte, evitó el contacto visual con la estrella de “Wonder Woman”, saludando a otros miembros de la audiencia detrás de ellos.

¿Harry Styles le escupe a Chris Pine?

“No puedo mirar hacia otro lado, ayuda, por favor”, escribió un usuario de Twitter sobre las imágenes, mientras que otro agregó que “no dormiré hasta que saber la verdad”.

Mientras algunos creen que Styles “100 por ciento” escupió a Pine, otros expresaron su incertidumbre sobre lo sucedido.

“¿La gente realmente piensa que Harry caminó hacia allí y decidió escupirle a Chris sin razón, frente a varias personas?”, un usuario tuiteó. “¿Y Chris no hizo ningún movimiento para limpiarlo y se quedó sentado sonriendo y riendo?”, fue otro de los mensajes.

Otro usuario proporcionó una posible explicación y escribió: “Chris Pine simplemente se preguntaba dónde estaban sus gafas de sol después de los aplausos. Y se desconectó y se dio cuenta que está en su regazo. Así que lamento decir que Harry Styles no lo escupió”.

Pine fue noticia durante el fin de semana por su comportamiento durante el estreno de la película, que se estrenó en medio de un escándalo por la ausencia de Florence Pugh en la rueda de prensa. Días atrás, su vocero había confirmado que no iba a hablar con la prensa. Se especula que tiene una mala relación con Wilde. En la proyección, Wilde y Pugh estaba sentadas separadas, incluso nunca se sacaron fotos juntas solas sin el resto del elenco.

La segunda película de Wilde, que está de novia con Styles, tuvo una mala recepción de la crítica especializada.

Olivia Wilde despidió a Shia LaBeouf de su película

La actriz y directora declaró que despidió a Shia LaBeouf de su nueva película, “Don’t Worry Darling”, para proteger a Florence Pugh, pero unas imágenes que se filtraron la semana pasada la contradicen. El propio actor le pidió que se retracte.

“Creo que esto podría ser una pequeña llamada de atención para la señorita Flo, y quiero saber si está dispuesto a intentarlo conmigo, con nosotros”, le dice Wilde a LaBeouf en un intento por convencerlo para que se quede en la película. Las imágenes, que se filmaron en su automóvil, son de agosto de 2020.

“Si ella realmente se compromete, si realmente pone su mente y su corazón en este punto, y si ustedes pueden hacer las paces, y respeto su punto de vista, respeto el de ella, pero si pueden hacerlo, ¿qué crees?”, dice en otra parte de la grabación.

El video se filtró después de que Wilde le dijo a la revista Variety que LaBefouf fue sacado del proyecto y reemplazado por su ahora novio, Harry Styles, para mantener a los miembros del elenco “a salvo” del actor, que fue acusado por abuso psicológico, emocional y sexual por su ex novia, la cantante FKA Twigs.

LaBeouf respondió a sus acusaciones en un correo electrónico a Variety el jueves y también envió a la revista capturas de pantalla de textos que Wilde supuestamente le envió el 16 de agosto de 2020 después de que expresó su deseo de renunciar.

“No se siente bien decirle que no a alguien, y respeto tu honestidad”, supuestamente escribió Wilde en un texto. “Estoy destrozado porque podría haber sido algo especial”. LaBeouf afirmó que renunció el día después de recibir ese mensaje,.

El actor le exige a Wilde que corrija sus declaraciones, escribiendo en el correo electrónico publicado el viernes que la actriz y directora ha generado que sea “más difícil” para él “salir del hoyo” que cavó por una serie de escándalos que protagonizó en el pasado.

#HarryStyles appears to spit on Chris Pine i won't sleep until i know the truth pic.twitter.com/wLXjIHTYgU

— JZMaclin (@Mac70J) September 6, 2022