En qué se invertirán los dineros de la reforma tributaria de Colombia: Gobierno de Petro respondió

El jefe de Estado aseguró que se destinaría a responder por deudas y a programas enfocados en mejorar la calidad de vida de las ciudadanos.

Por infobae.com

El pasado lunes 5 de septiembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, se reunió con los ponentes del proyecto de Ley de la reforma tributaria, con el objetivo de discutir acerca de algunos puntos de la iniciativa que se presentó en que se invitiría lo recaudado, presentado el mes pasado en el Congreso de la República.

El jefe de Estado aseguró que se destinaría a responder por deudas y a programas enfocados en mejorar la calidad de vida de las ciudadanos. De esta manera, se enfocaría en el pago de la deuda de Colombia, infraestructura educativa, infraestructura agraria, vías terciarias, compra de tierras y agua potable.

Entre los asistentes, Gustavo Bolívar y Katherine Miranda, dieron su visto bueno al encuentro, pues reiteraron su apoyo al Gobierno, como también al proyecto.

“Lo positivo de esta reunión es que le colocamos cara a dónde va esos rubros, esa plata que se va a recaudar de la reforma tributaria”, expresó Miranda.

Además, Katherine detalló que expuso su propuesta de una sobretasa adicional al sector financiero, pasar del 3 % al 5 %, la cual tuvo una buena acogida en los diferentes sectores políticos.

Por su parte, el senador Gustavo Bolívar, explicó que, “el 3 % nos está produciendo cerca de 500.000 millones de pesos, no es tan significativo, incluso hay personas que están proponiendo que esa sobre tasa sea del 10 %, pero todo está por analizarse en plenarias”.

De igual manera, aseveró que el alto mandatario hizo énfasis en mantener las programas de inclusión social de los que se tocaron durante la campaña, el monto de la reforma (25,9 billones) no puede bajar.

“Gremio que quiera oponerse a los impuestos que les hemos transmitido desde la reforma, tiene que demostrar una alternativa”, manifestó el congresista.

El senador Gustavo Bolívar habló también de la posibilidad de dar cárcel a quienes evadan impuestos. “El presidente dijo que esto podría funcionar si hay penas alternativas, pero sin censurar social y jurídicamente a quien no paga impuestos”, pronunció el senador del Pacto Histórico.

El congresista del Pacto Histórico fue enfático en señalar que le dice “no” a los “que se oponen a la Reforma Tributaria. Son los mismos que aseguraban que Petro llegaba a gobernar con una horda de expropiadores a acabar con la economía y a volvernos como Venezuela. Resulta que llegó a gobernar serio a atacar el déficit fiscal y tampoco les sirve”.

Además manifestó que, “cuando Gustavo Petro estaba en campaña nos decían que veníamos a acabar con la economía del país, que íbamos a llegar con 80 talibanes a tomarnos el poder, a expropiar a todo el mundo, nos decían que íbamos a empezar a emitir billetes y que esto se iba a convertir en Venezuela. Resulta que llega un estadista a tomar con toda la seriedad la economía del país y ahora tampoco le caminan”.

En la reunión que duró más de tres horas, participaron congresistas del Pacto Histórico, Alianza Verde, Partido Conservador y Partido de la U. La senadora del Pacto Histórico Clara López se mostró enojada al parecer por no haber sido invitada y por esta razón escribió en su cuenta de Twitter: “El presidente Gustavo Petro se reunió hoy con ponentes reforma tributaria. No fui invitada. El secretario envió un mensaje de un celular no registrado. Si no puedo asistir a las reuniones no me puedo hacer responsable de tan crucial iniciativa como coordinadora de ponentes”.