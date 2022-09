Foo Fighters homenajeó a Taylor Hawkins con un concierto repleto de artistas en Wembley (VIDEOS)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Celebridades como Paul McCartney; Brian May y Roger Taylor, de Queen; Liam Gallagher; el bajista de Led Zeppelin, John Paul Jones; y el cantante de AC/DC, Brian Johnson, fueron algunas de las grandes figuras que participaron en el evento.

Por infobae.com

La banda de rock estadounidense Foo Fighters ofreció el primero de dos conciertos en homenaje a su difunto baterista Taylor Hawkins, los cuales se llevarán a cabo en Londres y próximamente en Los Ángeles durante los primeros días de septiembre.

Hawkins, de 50 años de edad, falleció inesperadamente a finales de marzo en un hotel de Bogotá durante la gira sudamericana del grupo, que se canceló posteriormente. Un análisis inicial que incluía pruebas toxicológicas había encontrado 10 tipos de sustancias, incluyendo el THC encontrado en la marihuana, antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas y opioides.

El concierto que se vivió este 3 de septiembre, fue en el estadio londinense de Wembley, esta ocasión es especial porque serán las primeras actuaciones en vivo de la banda desde la muerte del baterista.

Poster del evento.

“Por nuestro querido amigo, nuestro impresionante compañero, nuestro amado hermano… Foo Fighters y la familia Hawkins les traen los Conciertos de Homenaje a Taylor Hawkins”, dijo la banda en una publicación en Twitter, anunciando los conciertos.

También compartió una declaración de la esposa de Hawkins, Alison, quien agradeció a los aficionados por su apoyo.

Dave Grohl, “Espero que ustedes hayan sentido todo el amor de todos nosotros y de todos los artistas porque lo sentimos de ustedes por Taylor esta noche, así que gracias a todos”.

En el concierto encabezado por el líder del grupo Dave Grohl también participaron The Pretenders, el baterista de The Police, Stewart Coppeland, Nile Rodgers, el líder de Queens of the Stone Age, el baterista de Metallica, Lars Ulrich; Geddy Lee y Alex Lifeson, de Rush; y The Darkness.

El espectáculo que se inició a media tarde y se extendió hasta la noche tuvo diversos momentos emotivos, especialmente cuando se interpretaron famosas canciones señaladas como las favoritas de Hawkins.

Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando subió al escenario el hijo de 16 años del propio Hawkins para interpretar “My Hero”.

”Nadie podría hacerte sonreír, reír, bailar o cantar como Taylor”, comentó al iniciar el concierto el anfitrión. “Nos hemos reunido para traerte una gigantesca noche de para una gigantesca persona de. ¡Así que canta y ríe y baila y jode gritar y hacer algo de ruido para que pueda escucharnos ahora mismo!¡Porque sabes qué, va a ser una larga noche!”.

Antes de presentar a su hija Violet y Mark Ronson al escenario, Grohl comentó, “Cuando comenzamos a hablar de armar algo para Taylor, nos sentamos y dijimos que incluso si se trataba de sus amigos más cercanos, eso es como 100 músicos. Así que esta colección de amigos, familiares y músicos, todo esto es reunido por él y todos estamos conectados aquí hoy por ese tipo. Traer músicos que nunca se han conocido, músicos que nunca han tocado juntos, todos en un solo lugar, a la vez, con todas ustedes personas hermosas para hacer un ruido de para Taylor Hawkins”.

El músico cerró la jornada con una celebrada versión de “Everlong”, tras agradecer a los presentes por “el amor a Taylor” que profesaron. “Espero que ustedes hayan sentido todo el amor de todos nosotros y de todos los artistas porque lo sentimos de ustedes por Taylor esta noche, así que gracias a todos”. Y agregó, “Me gustaría agradecer a la familia Hawkins por estar aquí con nosotros esta noche”.

FOTO DE ARCHIVO: Trabajadores de logística encienden velas en el escenario del festival Estero Picnic durante un homenaje al baterista de la banda Foo Fighters Taylor Hawkins, quien murió en Bogotá, Colombia, el 25 de marzo de 2022. REUTERS/ Nathalia Angarita

El homenaje pudo seguirse en directo a través de la plataforma Paraumont+ y del canal MTV, y tendrá una nueva edición el 27 de este mes en Los Ángeles en donde también se espera un gran desfile de figuras.