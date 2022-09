Hackers ucranianos crearon perfiles falsos, engañaron a soldados rusos y bombardearon su base militar

Si algo ha demostrado la invasión de Ucrania es la importancia de los recursos tecnológicos y el peso de los ciberataques. Ambos bandos han recurrido a diferentes estratagemas para debilitar a su oponente basándose en los conocimientos de hackers. Pero ahora Ucrania ha dado un paso más allá uniendo picaresca, hormonas descontroladas y hackers para un nuevo ataque: han creado perfiles falsos de mujeres en redes sociales que han llamado la atención de soldados rusos. Estos se han conectado con “ellas” y al enviarles fotos se los ha geolocalizado en una base militar. Y los ucranianos la han bombardeado.

Por La Razón

Podríamos decir que todo comenzó cuando Mijailo Fedorov, viceprimer Ministro y Ministro de Transformación Digital de Ucrania, lanzó un llamamiento en su cuenta de Twitter:

We are creating an IT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here: https://t.co/Ie4ESfxoSn. There will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022